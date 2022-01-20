Учащиеся Псковского кооперативного техникума попробовали себя в роли полицейских

19:14, 20 января 2022, ПАИ

УМВД России по городу Пскову присоединилось к ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Акция организована по инициативе МВД России и приурочена к Дню российского студенчества. На территории региона в этом году мероприятие проходит с 17 по 21 января.

В этот раз попробовать себя в роли сотрудников полиции решили 19 учащихся Псковского кооперативного техникума. Полицейские рассказали молодым людям и девушкам, как поступить на службу в органы внутренних дел, как организована работа в полиции, какие подразделения и службы существуют в системе МВД России. Кроме того, гости узнали о деятельности Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и добровольных народных дружин. Эта информация оказалась полезной – участники десанта заявили о своей готовности вступить в ряды дружинников, чтобы поддерживать общественный порядок в городе и помогать полицейским обеспечивать безопасность псковичей.

Основная задача акции «Студенческий десант» – показать работу полиции изнутри и на один день позволить её участникам стать стражами порядка.

Вместе с сотрудниками ДПС учащиеся колледжа выехали на площадь Героев-десантников для массовой проверки водителей. От инспекторов участники акции узнали, что может послужить поводом для остановки транспорта и получения штрафа, основные правила проверки документов у водителя, об особенностях несения службы на дорогах города. Практиканты-полицейские также помогли сотрудникам Госавтоинспекции раздать профилактические памятки о безопасности дорожного движения и пожелали водителям ровных дорог.

Со спецификой работы на улицах Пскова будущих юристов ознакомили сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции. Девушки узнали о специальных средствах, которые всегда получают полицейские при заступлении на службу, и даже посидели за рулём служебного авто. А после вместе со стражами порядка решили применить полученные знания на практике и выехали на отработку заявок, поступивших от граждан.

Одно из направлений работы органов внутренних дел – профилактика нарушений среди детей и подростков. Об этом гостям городского отдела полиции рассказали сотрудники ПДН. Вместе с инспекторами по работе с несовершеннолетними участники студдесанта посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и провели профилактические беседы со школьниками: напомнили правила дорожного движения, поведения в общественных местах и личной безопасности.

Акция «Студенческий десант» также проходит в районах Псковской области. Некоторые её участники уже признались организаторам, что по-новому взглянули на работу полицейских и даже готовы в будущем пополнить ряды стражей порядка.