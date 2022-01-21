Компас по технологическим мегатрендам: «Ростелеком» рассказал, как меняется мир благодаря цифровизации

17:08, 21 января 2022, ПАИ

В 2021–2022 году в обществе произошел ряд серьезных изменений, незаметных большинству обывателей, но при этом оказавших существенное влияние на будущее. О меняющих нашу реальность процессах, именуемых мегатрендами, рассказал 20 января на закрытой онлайн-встрече для СМИ и экспертов отрасли вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов. Из статьи вы узнаете, за какими трендами стоит следить, как обстоит ситуация с заменой людей роботами, почему стала так важна кибербезопасность и как люди относятся к сдаче биометрии.

Говоря о мегатрендах, нужно отметить важную особенность XXI века – стремительность и высокую изменчивость. Новые технологии не заменяют старые, а наслаиваются друг на друга: люди всё еще посылают друг другу обычные сообщения, но уже вовсю пользуются мессенджерами. Привычные социальные сети еще не ушли, но уже появились TikTok и Snapchat.

Аналогичным образом обстоит ситуация и с трендами, меняющими наше будущее, они не заменяют друг друга, а понемногу вытесняют, наслаиваются друг на друга, стремительно углубляя процессы цифровизации.

Общие мегатренды цифровой сферы

«Ростелеком» регулярно анализирует миллионы публикаций в СМИ, новых научных исследований и патентов, которые отражают переход интереса из теоретической плоскости в практическую. Также в рамках проекта «Мониторинг трендов» эксперты рассматривают анонсируемые продуктовые линейки, отслеживают поисковые запросы пользователей, вакансии и резюме. Кластеризация посредством искусственного интеллекта позволяет компании понять, что именно с точки зрения патентования и инвестирования остается глобальным трендом и что начинает приобретать популярность.

Вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов отметил, что после систематизации информации и комплексного анализа они определяют близкие их компании тренды и применяют их в своем ландшафте и своей продукции.

По его словам, все, кто работает с информационными технологиями, должны не только отслеживать сами изменения, но и их динамику.

Ключевые тренды 2021 года

В изучении ключевых трендов «Ростелеком» опирается на результаты исследований мирового консалтингового агентства Gartner, которое является ведущим на рынке информационных технологий.

До 2021 года важным трендом была ориентация на людей. Из-за сложностей, вызванных коронавирусом, было важно не только привлечение новых, но и удержание старых клиентов. Одним из ключевых моментов в этой категории стал интернет поведения, пришедший на смену интернету вещей. Интернет поведения учитывает, что к сети подключены не электронные устройства, а люди, цифровые следы которых представляют собой ценную для большинства сфер информацию.

Другой вызов в той же сфере: стратегия общего опыта и вычисления, повышающие уровень конфиденциальности.

Пандемия коронавируса, оказавшая влияние практически на все сферы жизни общества, привнесла в нашу жизнь один из самых важных трендов, который продолжает развиваться до сих пор, – независимость от местоположения. После того как работники многих компаний начали работать удаленно, встал вопрос доступа к файлам, что обозначило новый тренд - развитие распределенного облака, модели, обеспечивающей доступность к важным файлам из любого места.

Кроме того, в связи с переходом в онлайн как никогда остро встал вопрос кибербезопасности. Особенно сложно стало обеспечивать безопасность и контроль личных устройств сотрудников. Если раньше злоумышленнику для атаки на сайт приходилось прорываться через немыслимые уровни защиты, то теперь ряд сравнительно простых манипуляций может парализовать работу всей компании.

Третье направление – отказоустойчивая реализация, призванная обеспечить беспрерывную работу систем в случае форсмажорных ситуаций: одним из трендов стал интеллектуальный составной бизнес, который может легко трансформироваться. Также продолжилась разработка технологий искусственного интеллекта и гиперавтоматизация процессов.

2022 год. Ускорение и углубление

В 2022 году мир трансформировался и адаптировался к цифровизации, все привыкли работать через Zoom, выключать микрофоны, когда это необходимо, и делать более сложные вещи. Тренды текущего года сводятся к трем ключевым темам: ускорение роста после пандемии, структурные изменения и увеличение доверия к технологиям.

В доковидные времена сотрудники большинства компаний работали в офисах, сейчас идет вторая волна адаптации под ковид, компании начали осознавать, что режим работы может быть не только удаленный, но и гибридный, что способствовало появлению территориально распределенных компаний. Отсюда вытекает и необходимость продолжения развития облачных сервисов и поддержки гибкой информационной безопасности.

Одним из ключевых трендов в наступившем году стали автономные системы, которые учатся на основе своего окружения. Еще один тренд - развитие генеративного искусственного интеллекта, который, по сравнению с обычным, способен обучаться за пределами предоставленной ему выборки. Вполне вероятно, в ближайшем будущем эта технология позволит искусственному интеллекту самостоятельно создавать разные виды контента по заданным параметрам. Подобные программы уже существуют, однако работают не в совершенстве.

Продолжилось в этом году развитие тренда универсального опыта, который сочетает в себе опыт сотрудников, клиентский опыт, пользовательский опыт и многопользовательский опыт и связывает их для создания наилучшего общего опыта.

Сохраняет и увеличивает свою актуальность гиперавтоматизация, острее встает необходимость в конфиденциальной передаче информации, появляются компонуемые приложения, позволяющие бизнесу при необходимости адаптироваться.

Важной новой технологией стала ткань данных, B2B-сервисы, осуществляющие посредничество между платформами и бизнес-пользователями, с помощью которых можно повысить точность обработки информации за счет встроенной аналитики.

Помимо этого, встаёт вопрос доверия к технологиям и создания базы, позволяющей организации внедрять цифровые активы, не теряя и увеличивая доверие аудитории.

Цифровой ГУЛАГ

Отличительной чертой России стало стремление как можно быстрее цифровизировать всё и вся. Государство вкладывает в это неимоверное количество материальных и нематериальных ресурсов и, кроме того, вводит различные системы бонусов, чтобы стимулировать людей постепенно отказываться от привычных посиделок за очередным талончиком в сто и одно окно.

«Не много стран есть в мире, которые так целенаправленно работают над цифровизацией. Мы по многим областям обогнали большинство стран. Страны, которые могут чем-то похвастаться, — маленькие страны, у которых сильно проще решается программа цифровизации», – отметил Кирилл Меньшов.

Основная сложность для малого и среднего бизнеса в этой ситуации - не отстать от государства, так как цифровизация процессов повлечет за собой большие финансовые вложения. Эксперты предполагают, что расходы на IT и работу компетентных специалистов в обозримом будущем продолжат расти. Компании, которые не будут следить за цифровизацией, в один момент могут просто не разобраться с нахлынувшими откуда ни возьмись благами цивилизации и пойти на дно. Однако стоит отметить, что на данный момент государство активно поддерживает цифровизацию, существуют различные субсидии, гранты и системы льготного кредитования. Базовой задачей в цифровизации общества является работа с НКО и социальными объектами, для корректного перехода «в цифру» все организации должны быть оснащены стабильным интернетом.

Одна из самых основных сложностей цифровизации - неготовность и недоверие бизнеса и рядовых граждан. Одним из самых сложных вопросов, которые находятся на стыке технологий и общества, является единая биометрическая система. Парадокс в том, что люди вполне активно доверяют свою биометрию банкам, но сдавать данные в систему ЕБС не готов почти никто.

Такое отношение людей к технологической новинке вполне объяснимо, и некоторые россияне могут продолжать ходить с бумажными паспортами и старинными винтажными Нокиа. Суть в том, что со временем «желание назло бабушке отморозить уши» будет даваться людям всё тяжелее из-за очевидного отказа от комфорта, предлагаемого цифровизацией. При этом никакого «цифрового ГУЛАГа» в ближайшее время, по мнению эксперта, не ожидается.

Очень обсуждаемой темой, которая практически сразу обросла не одним десятком конспирологических теорий, стала технология 5G. На данный момент главной проблемой для ее внедрения является работа на высоких частотах. Чем выше частота, тем меньше радиус работы базовой станции. Чтобы ввести 5G повсеместно, на данный момент нужно поставить огромное количество станций, что повлечет за собой необходимость осуществления компаниями крупных капиталовложений.

Говоря о сроках внедрения и реализации 5G-сетей, специалисты отмечают, что широкой перспективы использования 5G в 2022 году нет. Однако вполне возможно, что эта технология будет реализована в метро и в промышленных предприятиях.

Цифровизация в Псковской области

В настоящее время ПАО «Ростелеком» играет ключевую роль в цифровизации Псковской области. В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» компания работает над увеличением доступности интернета и созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры.

Благодаря данной программе как минимум в сотне населенных пунктов Псковской области были установлены бесплатные точки Wi-Fi в общественных местах, расположенных в непосредственной близости от важных социальных объектов. Благодаря этому около 37 тысяч жителей региона получили возможность бесплатно пользоваться интернетом. Также в Псковской области в рамках проекта по устранению цифрового неравенства для расширения зоны уверенного приема было построено 12 базовых станций мобильной связи.

«Ростелеком» совместно с администрацией Псковской области запустил в регионе пилотный проект «Умный регион», основная задача которого – оптимизировать городскую жизнь, сформировать эффективную систему управления городским хозяйством и создать безопасные и комфортные условия для жизни горожан. Благодаря этому проекту в Пскове заменили свыше 10,5 тысячи светильников на современные энергосберегающие, внедрили автоматизированную систему мониторинга и управления городским освещением. Данные изменения позволили сэкономить более 80 млн рублей за год.

«Ростелеком» уделяет серьезное внимание работе с корпоративными клиентами любого размера. По словам директора филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольги Родионовой, компания стремится максимально удовлетворить потребности заказчиков из бизнес-сегмента. «Мы регулярно расширяем продуктовую линейку, создаем комбинированные пакетные предложения. Всё это позволяет клиентам «Ростелекома» успешно решать свои задачи», – пояснила она.

В ближайшем будущем компания планирует продолжить развивать цифровую инфраструктуру области: будет вестись работа над доступностью услуг связи в социально значимых объектах, увеличится доступность связи. Также будет вестись работа по цифровизации госуправления и обеспечения безопасности городов.