Ярче и экономнее: Псков на пути к «Умному городу»

11:31, 01 ноября 2019, ПАИ

Светлые улицы, дороги без пробок и толчеи, смарт-скамейки и сэкономленные миллионы – звучит как рассказ из научно-фантастического журнала. Однако современные технологии позволяют воплотить эти мечты в реальность и максимально оптимизировать городскую жизнь. Первый шаг на пути к «Умному городу» уже сделал Псков, где модернизировали освещение и сделали его интеллектуально управляемым. Итоги реализации энергосервисного контракта с ПАО «Ростелеком» подвели на конференции 31 октября.

В 2019 году в Псковской области началась реализация проекта «Умный регион». Соглашение о внедрении интеллектуальных систем в различные сферы жизнедеятельности подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

«Умное освещение» в Пскове стало одним из первых результатов реализации данного соглашения. Компания «Ростелеком» заменила в областном центре 10,5 тысяч светильников и 204 шкафа управления наружным освещением, установила автоматизированную систему контроля потребления энергоресурсов. Причем все это сделано за счет средств инвестора, из бюджета не было потрачено ни копейки. Компания будет получать часть средств, сэкономленных за счёт внедрения комплекса «Умного освещения», а после завершения контракта эти деньги будут в полном объеме оставаться в городской казне.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заметил, что экономия уже налицо – за месяц удалось снизить потребление электроэнергии на 60%, что в денежном выражении равняется порядка 25 млн рублей. К тому же, энергосберегающие технологии сделали улицы Пскова более светлыми и безопасными. Поэтому Александр Братчиков рекомендовал всем муниципалитетам присоединиться к проекту и пообещал оказать консультационную помощь тем, кто решится стать «Умным городом».

Директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова заметила, что нет лучших слов, чем слова благодарности от заказчика. Она также поблагодарила администрацию Псковской области, с которой налажено плодотворное сотрудничество. «Мы вместе формируем видение того, что нужно для реализации проекта «Умный регион». В таких делах очень важно одобрение губернатора», - подчеркнула Ольга Родионова. По её словам, предстоит еще много работы, но уже сейчас вечерний Псков стал красивее и безопаснее, сократились затраты на освещение улиц.

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев подтвердил, что «Ростелеком» является для региона ключевым партнёром. Он напомнил, что энергосервисный контракт в Пскове - второй после Острова и самый масштабный на всем Северо-Западе. И на этом развитие информационных технологий не закончится – в ближайшем будущем в Псковской области появятся «умные счетчики», «умная дорога», «умные скамейки» и многое другое.

После приветственных речей участники конференции, в числе которых были представители областной и районных администраций, компании-инвестора, муниципальных организаций, а также производители энергоэффективного оборудования и информационных систем, перешли к презентациям-обсуждениям. Собравшимся рассказали о реализации проекта «Умный город» в Пскове, перспективах внедрения современных технологий в районах, повышении эффективности использования тепловой энергии бюджетными учреждениями, модернизации системы внутреннего освещения по модели энергосервиса.

От органов местного самоуправления поступила масса вопросов, большая часть из них касалась финансовой составляющей. Оказалось, что в некоторые районы инвестору приходить экономически не выгодно, в том числе из-за несоблюдения графика горения светильников. Модератор конференции Роман Северинов пояснил, что в условиях Северо-Запада освещение должно гореть порядка 3900 часов в год, однако в большинстве районов график не соблюдается и получается недожог. «Если город существенно не дожигает свет в течение года, инвестор может зайти на проект, покажет великолепную экономию, но не сможет возместить свои средства», - рассказал спикер. Он подчеркнул, что проблему эту можно решить, к примеру, увеличив время освещения, и со всеми городами Псковской области ведется работа по возможности реализации проектов энергоэффективности. К тому же, «Ростелеком» всегда готов пойти навстречу, как это произошло в Пскове – компания взяла на себя обязательства по замене устаревших кронштейнов для крепления новых светильников, утилизации ртутьсодержащих ламп.

Роман Северинов добавил, что «Умный город» предполагает внедрение различных элементов. Энергосервис рассматривается, как правило, как первый шаг, потому что не требует вложения бюджетных средств. На сегодняшний день дорожные карты по реализации проекта в 2020-2021 годах существуют в Пскове и Великих Луках, остальные муниципалитеты планируют ориентироваться на них. В частности, обсуждается реализация платформы «Активный гражданин», которая позволяет исполнительной власти оперативно получать обратную связь от жителей по проблемным моментам – протекающим крышам, свалкам, разбитым дорогам. Будет внедряться в Псковской области и другая «фантастическая» инновация - система диспетчеризации данных приборов учёта. Сотруднику энергосбытовой компании больше не придется приходить в квартиру и переписывать данные счетчика – прибор будет сам раз в месяц отправлять данные. Пользователю останется только зайти в личный кабинет, убедиться, что он потребил именно столько ресурсов, и оплатить его.

Еще один перспективный проект - автоматизированная система управления дорожным движением. Она создана для того, чтобы люди по пути на работу и обратно не стояли в пробках, а тратили это время на более полезные вещи. «Работа светофоров настраивается один раз, и не всегда можно учесть какие-то дорожные ситуации. К примеру, обычно здесь пробки нет, но сегодня две машины ударились, и на предыдущих трех светофорах стоит огромная пробка. Это все можно обработать с помощью «Умного города», - заявил Роман Северинов. По его словам, на светофорах будут установлены камеры, которые смогут контролировать дорожную обстановку и передавать информацию оператору, либо автоматически менять работу светофорных объектов поблизости, пускать потоки машин в объезд места ДТП.

Другой пример реализации подхода «Умного города» - опоры-конструкторы, на которых помимо уличных светильников можно размещать датчики эко-мониторинга, микрометеостанции, детекторы состояния дорожного полотна, камеры видеонаблюдения, Wi-Fi. Такая возможность, кстати, уже появилась в Пскове – опоры освещения сконструированы таким образом, что даже при отключении светильников в светлое время суток сети остаются под напряжением.

Все эти технологии не будут «лоскутным одеялом», впоследствии появится единый ситуационный центр «Умного города». Именно туда будут выведены все технологические решения, внедренные муниципалитетом.

Псковская область только приступила к реализации проекта, и уже на начальном этапе видны и снижение затрат на электроэнергию, и повышение качества освещения и уровня безопасности на дорогах, тротуарах, во дворах. А в соседних регионах уже внедряются системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов. Всем знаком осенне-весенний перетоп? Эту проблему легко можно решить при помощи установки узла погодного регулирования, который уменьшает подачу теплоносителя с учетом температуры внутри и снаружи помещения. В итоге потребитель платит меньше и получает гораздо более комфортные условия.

Подводя итоги, участники конференции пришли к выводу, что «Умный город» - это безопасный, экологический город без пробок и очередей, где рационально используется электроэнергия и другие ресурсы. У Пскова и других муниципалитетов региона есть все шансы стать городами будущего. «Есть где работать, куда расти», - подытожил модератор конференции.