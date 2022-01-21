Елизавета Барышникова: Кусок своего сердца я оставлю в Пскове

09:57, 21 января 2022, ПАИ

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова прокомментировала свой уход с поста руководителя культурного учреждения и переезд в Москву. Пост она разместила на станице в Facebook.

«Я ухожу с поста директора Псковской областной филармонии и переезжаю в Москву. Попозже я обязательно расскажу, где я буду работать и зачем. Кусок своего сердца я оставляю в Пскове с филармонией: с моей командой, проектами и зрителями. 4 года роста, развития, а главное, результатов - не всем так везёт с работой. Но сейчас мне нужно двигаться дальше!», - отметила Елизавета Барышникова.

При этом она попросила «не доводить до слез», поскольку решение о переходе на работу в Москву «далось непросто».

В комментариях к посту Барышникова подчеркнула, что в столице займет должность уже не в сфере культуры.