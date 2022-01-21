11% псковских компаний отправят работников на удалёнку из-за «омикрона»

10:33, 21 января 2022, ПАИ

Из-за распространения омикрон-штамма 11% псковских компаний отправили или планируют в ближайшее время отправить сотрудников на удалёнку, сообщили в пресс-службе SuperJob.

Удалённые сотрудники на сегодняшний день есть в 3 из 10 организаций Пскова — это на треть меньше, чем в октябре, когда распространялась «дельта».

Каждый третий менеджер по персоналу в Пскове (33%) сообщил, что в их организации все желающие и те, у кого есть медицинские показания, переведены на дистанционный режим работы еще до прихода нового штамма коронавируса. К примеру, в Москве такая ситуация свойственна 41% компаний.

На сегодняшний день удалённые сотрудники есть в 32% компаний, что на треть меньше, чем во второй половине октября прошлого года, но больше, чем в сентябре.

Напомним, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сообщил, что в регионе растёт доля заразившихся омикрон-штаммом.