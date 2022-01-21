Дмитрий Чернышенко: Туристическая отрасль России восстановилась на 87% от допандемийного уровня
Туристическая отрасль России восстановилась на 87 % от допандемийного уровня, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«В целом туристическая отрасль по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87 %. По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершили 89 миллионов пассажиров, это на 22 % больше, чем в 2019 году. Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки», – сказал Дмитрий Чернышенко.
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