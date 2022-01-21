Более 33 тысяч жителей Псковской области прошли ревакцинацию от COVID-19

12:58, 21 января 2022, ПАИ

Уже более 33 тысяч жителей Псковской области прошли ревакцинацию от COVID-19. Важно делать это своевременно, чтобы иммунитет не успевал ослабнуть, заявил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом вакцины привился 274 381 человек (769 за сутки), вторым — 272 932 (234 за сутки). Использовано 82,4% поступившей в регион вакцины.

Напомним, в Псковской области выполнен план по вакцинации от гриппа.