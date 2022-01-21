152 новых случая коронавируса выявили в Псковской области

13:04, 21 января 2022, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области выявлено 73 596 случаев заражения коронавирусом, в том числе 152 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Выздоровели 69 326 пациентов псковских медучреждений (101 за сутки), скончались 1374 (5 за сутки) человека.

На данный момент проведено 739 326 исследований на коронавирус, в том числе 1737 – за минувшие 24 часа.

Напомним, в России зафиксировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки.