В Усвятском районе отменили запрет выхода на лед
В Усвятском районе с 21 января отменён запрет выхода на лёд, сообщили в администрации района со ссылкой на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации.
Данное решение принято в связи нормализацией гидрологической обстановки и установлением устойчивого ледового покрытия на водоёмах Усвятского района.
Напомним, 18 января в шести районах Псковской области был отменен запрет выхода на лед в связи с предстоящими крещенскими купаниями.
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