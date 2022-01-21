В Усвятском районе отменили запрет выхода на лед

13:06, 21 января 2022, ПАИ

В Усвятском районе с 21 января отменён запрет выхода на лёд, сообщили в администрации района со ссылкой на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации.

Данное решение принято в связи нормализацией гидрологической обстановки и установлением устойчивого ледового покрытия на водоёмах Усвятского района.

Напомним, 18 января в шести районах Псковской области был отменен запрет выхода на лед в связи с предстоящими крещенскими купаниями.