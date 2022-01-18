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Общество

В шести районах Псковской области отменили запрет выхода на лед

В шести районах Псковской области был отменен запрет выхода на лед в связи с предстоящими крещенскими купаниями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Запрет отменен в Гдовском, Себежском, Пушкиногорском, Локнянском, Новосокольническом районах и в Великих Луках.

«В других районах издаются свои распоряжения по безопасности при проведении купаний на каждом конкретном водоеме», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, к празднику Крещения в Пскове оборудуют купель у Мирожского монастыря. Кроме того, ГИМС Псковской области напомнила жителям региона о правилах безопасного поведения при крещенских купаниях.

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