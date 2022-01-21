Борис Елкин назвал причину перебоев с освещением на Ольгинском мосту в Пскове

14:03, 21 января 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте назвал причину перебоев с освещением на Ольгинском мосту в Пскове.

«Перебои связаны с тем, что были подключены новогодние конструкции и бывали нарушения на сетях, которые приводили к отключению освещения на мосту», - рассказал Борис Елкин.

Напомним, 13 января псковичи пожаловались на отсутствие освещения на Ольгинском мосту. Перебои продолжались вплоть до 17 января.