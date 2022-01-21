Борис Елкин назвал причину перебоев с освещением на Ольгинском мосту в Пскове
Глава администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте назвал причину перебоев с освещением на Ольгинском мосту в Пскове.
«Перебои связаны с тем, что были подключены новогодние конструкции и бывали нарушения на сетях, которые приводили к отключению освещения на мосту», - рассказал Борис Елкин.
Напомним, 13 января псковичи пожаловались на отсутствие освещения на Ольгинском мосту. Перебои продолжались вплоть до 17 января.
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