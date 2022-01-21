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Общество

«Игра в кальмара» и ночное катание на коньках: как в ПсковГУ отметят День студента

25 января ежегодно отмечается День российского студенчества. Несмотря на то что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Во вторник в ПсковГУ пройдет целый ряд встреч, мастер-классов, развлекательных и спортивных событий, сообщили в пресс-службе вуза.

Открытие общежития 11:00–12:00

Открытие отремонтированного общежития на улице Розы Люксембург, 6а. Презентация новых лабораторных аудиторий, анатомического музея и обновленного спортзала в корпусе Института медицины и экспериментальной биологии (улица Красноармейская, 1).

Кубок ректора по киберспорту 11:00–18:00

ПсковГУ проводит на площадке киберспортивного клуба CyberX соревнования среди студентов по двум самым популярным дисциплинам, за которые проголосовали сами ребята: CS GO (команды по 5 человек) и Dota2 (команды по 5 человек). Игры будут транслироваться на платформе твич, а также будет проведён стрим (прямой эфир на интернет-сервисе) со стримером (комментатор) финальных игр по Dota2. Победителей наградит ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Онлайн-мастер-классы

Эксперт крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента в Zoom проведет онлайн-мастер-класс по формированию актуального резюме для студентов ПсковГУ в удаленном формате (12:00-13:00). На этой же платформе с 13:00 до 14:00 пройдёт мастер-класс Центра карьеры и трудоустройства «Убедительная презентация: какие аргументы использовать».

Игра «Муз Союз» 13:00–14:00

Командная интерактивная игра для студентов из разных институтов. Студия включает в себя все топовые игры на ТВ и в сети Интернет. Музыкальные ребусы, задания на импровизацию и юмор. Мероприятие пройдёт в актовом зале корпуса на улице Ленина, 2.

Мастер-класс и лекция

Онлайн-мастер-класс Центра карьеры и трудоустройства «Техники экологичного отказа» пройдёт с 14:00 до 15:00, а лекция управляющего одним из отделений банка на тему «Тренды будущего» с 15:00 до 16:00 (на платформе Zoom).

Открытие Ассоциации выпускников 15:0016:30

На мероприятие в актовый зал вуза приглашены выпускники Псковского государственного университета разных лет выпуска и студенты 4-5 курсов. Презентация Ассоциации выпускников ПсковГУ.

Викторина «Гаудеамус» 15:0016:00

Онлайн-викторина «Гаудеамус» профкома студентов ПсковГУ проводится для студентов, проживающих в общежитии.

Знакомство с культурами Индии и Ирана 16:0018:00

Мастер-классы по «изящным» искусствам стран: искусство танца, искусство пения, мехенди, лингвистическая пятиминутка (Псков, улица Л. Толстого, 4, актовый зал).

Вечер встречи участников студенческих отрядов «Назад в лето» 16:0018:00

Встреча посвящена подведению итогов трудовой целины 2021 года. Мероприятие пройдет в формате песенного вечера в дружеской обстановке студенческих отрядов Псковской области ( Псков, площадь Ленина, 2, ауд. 310).

Игра в студента 18:0019:30

Стилизованная под самый известный и популярный сериал 2021 года игра для студентов. Участникам предстоит пройти интерактивные испытания в спортивном зале с главными героями сериала «Игра в кальмара». Каждое испытание предполагает выбывших, в итоге останется только один победитель. Ребята пройдут современную интерпретацию детских игр разных стран («Море волнуется», «Синий\зеленый цвет», «Стеклянный мост», «Музыкальные стулья») (Псков, улица Л. Толстого, 4, спортивный зал).

Спектакль «Особо любящий таксист» 19:0021:00

Веселая комедия для сотрудников и студентов ПсковГУ ( Псков, площадь Ленина, 2, актовый зал).

Поздравление ректора ПсковГУ 20:0020:30

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина обратится к студентам с поздравительным словом и подведёт итоги мероприятий, а также наградит победителей Кубка ректора по киберспорту. У студентов будет возможность угоститься традиционным напитком – безалкогольной медовухой (Псков, улица Л. Толстого, 4, спортивный зал).

Сейшен в честь студентов с диджеями и эмси 20:3022:30

Место проведения: Псков, улица Л. Толстого, 4, спортивный зал.

Фото Pixabay

Фестиваль «Спортивная студенческая ночь» 22:3000:00

В Ледовом дворце пройдут катания на коньках (деревня Борисовичи, Балтийская улица, 11, Ледовый дворец).

Обратите внимание, что для участия в мероприятиях нужно регистрироваться. Подать заявку можно по ссылке.

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