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Общество

Не соответствующие дизайн-коду 12 вывесок демонтировали в Пскове

Контрольное управление администрации Пскова демонтировало вывески на фасадах зданий в исторической части Пскова, которые не соответствуют дизайн-коду. Всего убрано 12 вывесок различных магазинов, баров, ресторанов и аптек на улицах Советской, Гагарина, Яна Фабрициуса, Гражданской, Ленина, а также на Октябрьском и Рижском проспектах, сообщили в пресс-службе администрации города.

Владельцам конструкций были направлены повторные постановления о демонтаже вывесок. Напомним, дизайн-код в историческом центре Пскова закреплен в правилах благоустройства, санитарного содержания и озеленения города. Новая редакция документа действует с 29 мая 2020 года.

На протяжении всего прошлого года контрольное управление проводило разъяснительную работу, выдавало предупреждения о добровольном приведении вывесок в соответствие с установленными требованиями. Было выдано 185 предупреждений и подготовлено 39 постановлений администрации Пскова о демонтаже.

В связи с большим количеством заявок на согласование новых вывесок, было принято решение об отсрочке исполнения постановлений. Однако с августа 2021 года согласование осуществляется в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование места расположения вывески на фасаде здания эскиза вывески». В связи с этим, все предприниматели, желающие привести свои вывески в соответствие с дизайн-кодом, смогли это сделать.

Контрольное управление продолжает выдавать предупреждения и  готовить постановления о демонтаже вывесок, не соответствующих установленным требованиям в рабочем порядке. Отсрочки по демонтажу больше не предоставляются.

Ранее глава администрации города Борис Елкин призвал псковских бизнесменов согласовывать вывески с администрацией города.

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