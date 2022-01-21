Студенты Локни приняли участие в акции ГИБДД

23:13, 21 января 2022, ПАИ

20 января учащиеся Локнянского сельскохозяйственного техникума в рамках общероссийской акции «Студенческий десант» на улицах посёлка Локня провели акцию «Пристегните самое дорогое!», организованную ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический». Об этом рассказал корреспондент газеты «Восход».

В ходе мероприятия ребята обращались к участникам дорожного движения с призывом использовать детские удерживающие устройства при перевозке ребёнка в машине.

Госавтоинспекция благодарит ребят, принявших участие в акции, за помощь в проведении данного мероприятия, направленного на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и на рофилактику детского дорожно-транспортного травматизма.