Пскович предстанет перед судом за избиение водителя скорой медпомощи

08:49, 22 января 2022, ПАИ

СУ СК по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего псковича, который 16 ноября 2021 года избил водителя скорой медицинской помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, около 1 часа ночи 16 ноября 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле торгового комплекса на улице Коммунальной в Пскове, учинил скандал с фельдшером и водителем автомобиля скорой медицинской помощи, которые, по его мнению, долго ехали на вызов к его знакомой. В ходе конфликта мужчина нанес водителю множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, причинив телесные повреждения в виде переломов и кровоподтеков.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «д» ч.2 ст.112 УК РФ.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.