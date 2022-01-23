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Общество

11,5 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступят в Псковскую область вечером 23 января

Вечером 23 января (около 22:00) в Псковскую область поступят 11,5 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администраци региона.

Договоренность о поставке в регион крупной парти препарата достигнута между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

По поручению губернатора сразу по прибытию в регион препарат отправят в районы, чтобы в максимально сжатые сроки вакцина оказалась на пунктах вакцинации. Глава региона обратил внимание руководства на местах на персональную ответственность за исполнение поручения.

При этом согласно рекомендациям Минздрава, с учетом текущей эпидситуации для ревакцинации можно использовать любую зарегистрированную двухкомпонентную вакцину. В Псковской области отмечается рост заболеваемости, на стационарном и амбулаторном лечении находятся более 4 тысяч жителей региона.

 

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