Два пожара из-за неисправности электрооборудования произошло в Псковской области
В субботу утром в деревне Орша Новоржевского района загорелся жилой дом, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Известно, что в доме огнём повреждена кровля и веранда.
Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования на веранде.
В этот же день в Пскове на Известковом переулке произошел пожар в бане.
Сообщается, что в предбаннике огнём была повреждена стена.
Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри предбанника.
Напоминаем о важности соблюдения правил пожарной безопасности!
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