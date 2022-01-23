Два пожара из-за неисправности электрооборудования произошло в Псковской области

22:10, 23 января 2022, ПАИ

В субботу утром в деревне Орша Новоржевского района загорелся жилой дом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Известно, что в доме огнём повреждена кровля и веранда.

Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования на веранде.

В этот же день в Пскове на Известковом переулке произошел пожар в бане.

Сообщается, что в предбаннике огнём была повреждена стена.

Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри предбанника.

Напоминаем о важности соблюдения правил пожарной безопасности!