Пандемия и недвижимость: почему выросли цены на квартиры и что будет дальше

12:05, 24 января 2022, ПАИ

Сервис для поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости «Домклик» выяснил, как менялись цены за последние два года, почему повысилась стоимость квартир в стране и чем вызван повышенный спрос на новостройки.

Как менялись цены на жильё

В связи с пандемией 2020 и 2021 годы стали особенными для экономики России. Сфера недвижимости обычно больше всего страдает от кризисов, однако в этот раз застройщики вышли из кризиса на более выгодных позициях, чем они были до него.

Допандемийный рынок был близок к стагнации. Московские девелоперы жаловались на спад спроса на жилье, а также делали для покупателей скидки и акции, чтобы не потерять их. Локдаун мог нанести серьезный урон бизнесу – из-за оттока мигрантов строительным компаниям не хватало работников, а оставшихся распустили по домам на самоизоляцию.

Из-за простоя покупатели не спешили покупать жильё, поскольку многие потеряли доходы. Запуск правительственной программы по льготной ипотеке позволил изменить всё. После этого заметно вырос спрос на жильё – покупатели сначала разобрали все доступные и выгодные предложения, а затем стали интересоваться менее ликвидными проектами.

К примеру, в Москве в декабре 2020 года можно было купить жильё за 172,8 тысячи рублей за квадратный метр. В декабре 2021 года стоимость квадратного метра увеличилась на 36,19% до 235,3 тысячи рублей. Лидерами по росту цен на первичном рынке оказались Сочи и Краснодар, где за год цены выросли почти вдвое.

Увеличение цен фиксировалось не только на первичном, но и на вторичном рынке. Один из факторов роста – утверждённые госпрограммы, ведь купить жильё в кредит с субсидированной процентной ставкой можно не только в новостройках, но и в готовых домах от застройщиков. Другим фактором является естественная реакция рынка. Продавцы квартир на вторичном рынке стали поднимать цены после того, как увидели рост цен на новостройки и активность покупателей.

Почему подорожали квартиры

Коронавирусная инфекция и кризис запустили отложенный спрос за предыдущие годы, когда рынок недвижимости был в стагнации, и резко повысили психологическую ценность жилья.

Немаловажную роль в росте цен на квартиры сыграла ипотека. В кредит продаётся не всё жильё в стране, но именно льготные государственные программы подстегнули ажиотажный спрос на квартиры. В настоящее время некоторые программы урезаны, но всё же можно взять кредит по льготной ставке. Выгодные условия на рынке ипотеки предлагают семьям с детьми и жителям дальневосточных регионов.

В строительной отрасли сейчас не хватает около 3 млн работников – такой дефицит возник из-за пандемии и закрытия границ. Крупные строительные компании готовы оплатить вакцинацию от коронавируса для своих иностранных работников и пока имеют право использовать разработанный алгоритм для ввоза рабочей силы.

Потребность стройкомплекса Москвы в персонале в течение последних трёх месяцев держится на уровне выше 20 тысяч человек, что на 50% больше показателей 2020 года. В связи с этим работодатели повышают зарплаты, чтобы привлечь сотрудников. Увеличенные зарплатные предложения также стали катализатором роста цен.

В 2021 году подорожали практически все виды строительной продукции. По некоторым видам повышение цен стало вовсе беспрецедентным. Рост цен на строительные материалы с начала года до октября 2021 года составил более 13%. Цены выросли на древесину, металл, утеплители и на остальные строительные материалы, в перспективе это может привести к очередной волне подорожания новостроек в России.

В настоящее время недвижимость рассматривается инвесторами как надёжный актив с регулярной доходностью. Наблюдая за ростом цен, люди понимают, что их деньги обесцениваются, и хотят вложить в то, что со временем не будет терять ценность.

Спрос на новостройки в России превысил уровень, достигнутый до пандемии. В 2021 году россияне заключили более 850 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что на 9% больше результата 2019 года (783,1 тыс. кредитов) и на 11% больше аналогичного показателя 2020 года, когда было заключено 763,8 тыс. договоров.

Руководитель аналитического центра «Домклик» Мария Ромчанова рассказала, что сейчас на рынке можно найти выгодные условия для покупки жилья, но таких предложений стало меньше.

«В целом, если говорить о вложениях в недвижимость, вопрос нужно решать в момент его возникновения и опираться на свои финансовые возможности и, конечно же, на индивидуальные потребности», - добавила она.

В 2021 году всего было зарегистрировано более 3,8 млн договоров об ипотеке, тогда как в 2020 году их было 3,5 млн.

Специалисты «Псковжилстроя» рассказали, что по состоянию на 30 января 2021 года стоимость квадратного метра в новостройке Пскова составляла 49 443,9 тысячи рублей. 14 января 2022 года ценник уже вырос до 54 072,1 тысячи рублей.

«Стоимость в течение года менялась в сторону роста, пик стоимости пришёлся на июль 2021 года, когда квадратный метр стоил 63 798,6 тысячи рублей», - отметил застройщик.