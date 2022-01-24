Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пандемия и недвижимость: почему выросли цены на квартиры и что будет дальше

ЖК "Балтийская жемчужина". Фото: Дарьи Хватковой

Сервис для поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости «Домклик» выяснил, как менялись цены за последние два года, почему повысилась стоимость квартир в стране и чем вызван повышенный спрос на новостройки.

ЖК "Балтийская жемчужина". Фото: "Псковжилстрой"

Как менялись цены на жильё

В связи с пандемией 2020 и 2021 годы стали особенными для экономики России. Сфера недвижимости обычно больше всего страдает от кризисов, однако в этот раз застройщики вышли из кризиса на более выгодных позициях, чем они были до него.

Допандемийный рынок был близок к стагнации. Московские девелоперы жаловались на спад спроса на жилье, а также делали для покупателей скидки и акции, чтобы не потерять их. Локдаун мог нанести серьезный урон бизнесу – из-за оттока мигрантов строительным компаниям не хватало работников, а оставшихся распустили по домам на самоизоляцию.

Из-за простоя покупатели не спешили покупать жильё, поскольку многие потеряли доходы. Запуск правительственной программы по льготной ипотеке позволил изменить всё. После этого заметно вырос спрос на жильё – покупатели сначала разобрали все доступные и выгодные предложения, а затем стали интересоваться менее ликвидными проектами.

К примеру, в Москве в декабре 2020 года можно было купить жильё за 172,8 тысячи рублей за квадратный метр. В декабре 2021 года стоимость квадратного метра увеличилась на 36,19% до 235,3 тысячи рублей. Лидерами по росту цен на первичном рынке оказались Сочи и Краснодар, где за год цены выросли почти вдвое.

Увеличение цен фиксировалось не только на первичном, но и на вторичном рынке. Один из факторов роста – утверждённые госпрограммы, ведь купить жильё в кредит с субсидированной процентной ставкой можно не только в новостройках, но и в готовых домах от застройщиков. Другим фактором является естественная реакция рынка. Продавцы квартир на вторичном рынке стали поднимать цены после того, как увидели рост цен на новостройки и активность покупателей.

ЖК "Балтийская жемчужина". Фото: "Псковжилстрой"

Почему подорожали квартиры

Коронавирусная инфекция и кризис запустили отложенный спрос за предыдущие годы, когда рынок недвижимости был в стагнации, и резко повысили психологическую ценность жилья.

Немаловажную роль в росте цен на квартиры сыграла ипотека. В кредит продаётся не всё жильё в стране, но именно льготные государственные программы подстегнули ажиотажный спрос на квартиры. В настоящее время некоторые программы урезаны, но всё же можно взять кредит по льготной ставке. Выгодные условия на рынке ипотеки предлагают семьям с детьми и жителям дальневосточных регионов.

В строительной отрасли сейчас не хватает около 3 млн работников – такой дефицит возник из-за пандемии и закрытия границ. Крупные строительные компании готовы оплатить вакцинацию от коронавируса для своих иностранных работников и пока имеют право использовать разработанный алгоритм для ввоза рабочей силы.

Потребность стройкомплекса Москвы в персонале в течение последних трёх месяцев держится на уровне выше 20 тысяч человек, что на 50% больше показателей 2020 года. В связи с этим работодатели повышают зарплаты, чтобы привлечь сотрудников. Увеличенные зарплатные предложения также стали катализатором роста цен.

В 2021 году подорожали практически все виды строительной продукции. По некоторым видам повышение цен стало вовсе беспрецедентным. Рост цен на строительные материалы с начала года до октября 2021 года составил более 13%. Цены выросли на древесину, металл, утеплители и на остальные строительные материалы, в перспективе это может привести к очередной волне подорожания новостроек в России.

В настоящее время недвижимость рассматривается инвесторами как надёжный актив с регулярной доходностью. Наблюдая за ростом цен, люди понимают, что их деньги обесцениваются, и хотят вложить в то, что со временем не будет терять ценность.

Спрос на новостройки в России превысил уровень, достигнутый до пандемии. В 2021 году россияне заключили более 850 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что на 9% больше результата 2019 года (783,1 тыс. кредитов) и на 11% больше аналогичного показателя 2020 года, когда было заключено 763,8 тыс. договоров.

Руководитель аналитического центра «Домклик» Мария Ромчанова рассказала, что сейчас на рынке можно найти выгодные условия для покупки жилья, но таких предложений стало меньше.

«В целом, если говорить о вложениях в недвижимость, вопрос нужно решать в момент его возникновения и опираться на свои финансовые возможности и, конечно же, на индивидуальные потребности», - добавила она.

В 2021 году всего было зарегистрировано более 3,8 млн договоров об ипотеке, тогда как в 2020 году их было 3,5 млн.

Специалисты «Псковжилстроя» рассказали, что по состоянию на 30 января 2021 года стоимость квадратного метра в новостройке Пскова составляла 49 443,9 тысячи рублей. 14 января 2022 года ценник уже вырос до 54 072,1 тысячи рублей.

«Стоимость в течение года менялась в сторону роста, пик стоимости пришёлся на июль 2021 года, когда квадратный метр стоил 63 798,6 тысячи рублей», - отметил застройщик.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

24 января 2022

Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
24 января 2022

10 единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

24 января 2022

Борис Елкин: Победители «Народного признания» – герои нашего времени, на которых надо равняться
24 января 2022

Что можно и что нельзя делать 22.02.2022
24 января 2022

Введение локдауна в России не обсуждается – Песков
24 января 2022

Побег не удался: псковские полицейские нашли двух потерявшихся детей

24 января 2022

Псковичам рассказали, как дозвониться в детскую поликлинику
24 января 2022

Прививать детей от коронавируса в Пскове планируют в двух филиалах поликлиники

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...