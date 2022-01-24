Общегородская выставка молодых художников откроется в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 1 февраля

10:23, 24 января 2022, ПАИ

Общегородская выставка молодых художников откроется в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 1 февраля. Об этом сообщил руководитель креативного пространства «Лофт» Антон Ковальский в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» 24 января.

По словам Антона Ковальского, в этом проекте вызвались принять участие Псковская областная научная библиотека, Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина и креативное пространство «Лофт».

Всего на выставку прислали свои работы около 20 молодых художников. Это примерно 100 работ, уточнил спикер.

«В рамках выставки мы также сделали проект «Настенная живопись», в котором тоже приняло участие порядка 20 авторов. Из них примерно десять не повторяется. В планах сделать сеансы совместного творчества, аудиовизуальный перформанс», – добавил Антон Ковальский.

Выставка откроется в креативном пространстве «Лофт» 1 февраля в 19:00. Также выставка откроется 2 февраля и в Псковской областной научной библиотеке, заключил спикер.