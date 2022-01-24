Псковичам рассказали о самых популярных играх в «Лофте»

10:14, 24 января 2022, ПАИ

Настольные игры «Манчкин», «Экивоки», «Монополия», «Мафия» и «Взрывные котята» пользуются у гостей креативного пространства «Лофт» наибольшей популярностью, сообщил в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» руководитель «Лофта» Антон Ковальский.

С 19 января дни настольных игр для детей и взрослых в «Лофте» стали регулярными. Каждое воскресенье гости креативного пространства под руководством опытных ведущих смогут поиграть в различные ролевые, активные, экономические и интеллектуальные игры.

Для входа в Covid-FREE пространство обязательно наличие QR-кода и документа, подтверждающего личность. Лицам, не достигшим 18 лет, необходимо будет предъявить паспорт.