Снятые в Псковской области фильмы обсудят в креативном пространстве «Лофт» 27 января

11:04, 24 января 2022, ПАИ

27 января в рамках дискуссионного клуба в креативном пространстве «Лофт» обсудят фильмы, которые снимали в Псковской области. Об этом сообщил руководитель креативного пространства «Лофт» Антон Ковальский в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» 24 января.

По словам Антона Ковальского, для обсуждения фильмов на мероприятие планируется пригласить представителей Театрально-концертной дирекции Псковской области, актёров и людей, которые имеют отношение к съёмкам фильмов, а также кинообозревателя Псковского агентства информации Муслима Камалова.

В рамках дискуссионного клуба в том числе будет затронута тема рибейтов, уточнил Антон Ковальский.