Последний карантин по АЧС отменили в Псковской области

12:30, 24 января 2022, ПАИ

В Псковской области сняли карантин по АЧС на территории инфицированных объектов – охотничьих угодий вблизи деревни Коровкино Опочецкого района, а также в гаражном кооперативе Пскова, пишет официальный Telegram-канал региона.

Напомним, карантин ввели в декабре 2021 года, когда заражённого кабана добыли в Опочецком районе и доставили в Псков для разделки.

На инфицированных объектах были проведены все необходимые мероприятия согласно ветеринарным правилам. На сегодняшний день это были последние инфицированные АЧС объекты на территории региона. Активных очагов в настоящее время нет.