​Специалистам Псковского перинатального центра удаётся переубедить решивших отказаться от малышей матерей

15:36, 17 июня 2026, ПАИ

Специалистам Псковского перинатального центра удается переубедить матерей, которые приняли решение об отказе от ребенка. Об этом психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдуллаева рассказала на брифинге в медиацентре ПАИ 17 июня.

В качестве примера она привела историю матери, оказавшейся в стрессовой ситуации. «Относительно недавно мама узнала, что ребенок родился с особенностями здоровья. Первая беременность, первые роды, женщина достаточно взрослая. И где-то мы проявили чрезмерную строгость к ней, чтобы остановить этот порыв оставить ребенка, отказаться от него, чтобы наша мягкость не была воспринята как молчаливое согласие. Помогли, направили в реабилитационный центр. Ребенок остался в семье», – отметила спикер.

Она также добавила, что, кроме психологической поддержки, некоторым пациенткам требуется и финансовая помощь. В таких случаях, по словам психолога, бросают клич о помощи, и появляется очень много неравнодушных людей, готовых прийти на выручку, поделиться вещами.

Ранее она рассказала о недавнем случае в стенах Псковского перинатального центра, когда молодая девушка родила ребёнка, но ей некуда было идти. «Мы обратились в деревню-SOS, где её взяли под крыло. Но одной такой деревни на регион мало. Кризисных центров, куда может пойти мама с ребёнком в сложной ситуации, не хватает», – подчеркнула Эльмира Абдуллаева.