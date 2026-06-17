Специалистам Псковского перинатального центра удаётся переубедить решивших отказаться от малышей матерей
Специалистам Псковского перинатального центра удается переубедить матерей, которые приняли решение об отказе от ребенка. Об этом психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдуллаева рассказала на брифинге в медиацентре ПАИ 17 июня.
В качестве примера она привела историю матери, оказавшейся в стрессовой ситуации. «Относительно недавно мама узнала, что ребенок родился с особенностями здоровья. Первая беременность, первые роды, женщина достаточно взрослая. И где-то мы проявили чрезмерную строгость к ней, чтобы остановить этот порыв оставить ребенка, отказаться от него, чтобы наша мягкость не была воспринята как молчаливое согласие. Помогли, направили в реабилитационный центр. Ребенок остался в семье», – отметила спикер.
Она также добавила, что, кроме психологической поддержки, некоторым пациенткам требуется и финансовая помощь. В таких случаях, по словам психолога, бросают клич о помощи, и появляется очень много неравнодушных людей, готовых прийти на выручку, поделиться вещами.
Ранее она рассказала о недавнем случае в стенах Псковского перинатального центра, когда молодая девушка родила ребёнка, но ей некуда было идти. «Мы обратились в деревню-SOS, где её взяли под крыло. Но одной такой деревни на регион мало. Кризисных центров, куда может пойти мама с ребёнком в сложной ситуации, не хватает», – подчеркнула Эльмира Абдуллаева.
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