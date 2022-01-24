Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

12:52, 24 января 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умер 1391 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 74 106 случаев COVID-19 (181 — за прошедшие сутки). 69 651 пациент вылечился от коронавируса, из них 109 — за минувшие сутки.

За неделю рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области составил порядка 40%.