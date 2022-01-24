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Происшествия

На 15,4% снизилось количество ДТП с участием детей в Пскове

Фото из архива ПАИ

В Пскове в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 15,4% снизилось количество ДТП с участием детей. Об этом во время эфира на одной из псковских радиостанций рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Папорт поблагодарил управление образования администрации Пскова за комплекс мероприятий, который проводился в образовательных учреждениях, и отметил, что именно это способствовало снижению детского травматизма на дорогах.

В 2021 году в Пскове зарегистрировано 22 ДТП с участием детей. Из них 17 несовершеннолетних были пешеходами, три ребёнка – пассажирами, а два попали в ДТП, когда были на велосипеде.

Кроме того, в прошлом году на 21% снизилось количество пострадавших детей в ДТП. Погибших в результате аварий детей нет. Напомним, всего в 2021 году в Пскове в результате ДТП погибли четыре человека.

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