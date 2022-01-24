Владимир Папорт пообещал, что транспортного коллапса в Пскове не будет

14:09, 24 января 2022, ПАИ

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт пообещал, что транспортного коллапса не будет. Об этом он заявил в эфире одной из псковских радиостанций.

«Нет, ни в коей мере, - ответил он на вопрос, касающийся ситуации на дорогах во время предстоящих масштабных ремонтов. - Насколько мне известно, улицу Поземского планируется закончить в мае, чтобы максимально была пропускная способность. Работы по ремонту Троицкого моста планируется начать уже на стадии демонтажа – в апреле текущего года». Владимир Папорт уточнил, что администрация Пскова провела работу с подрядчиками, чтобы в максимально короткие сроки закончить ремонтные работы на улице Леона Поземского.

Также начальник ОГИБДД рассказал, как будет организовано движение на время ремонта Ольгинского моста. Он отметил, что будет возведен стационарный мост в створе улиц Розы Люксембург – Профсоюзной, предусмотрено по одной полосе движения в каждом направлении. Владимир Папорт отметил, что Ольгинский мост закроют только после того, как будет принят в эксплуатацию временный мост.