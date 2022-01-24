Невозможно сидеть дома, когда в лесу настоящая зима, считает победитель чемпионата по ориентированию

15:21, 24 января 2022, ПАИ

Невозможно сидеть дома, когда в лесу настоящая зима, считает победитель городского чемпионата по спортивному ориентированию Владлен Сооц. По словам победителя в группе М18, этот вид спорта дает массу положительных эмоций, развивает выносливость и умение ориентироваться на открытой местности.

Напомним, в минувшую субботу в Корытовском лесопарке состоялись первые в этом году соревнования по спортивному ориентированию. Как это было - смотрите здесь.