Введение локдауна в России не обсуждается – Песков

15:24, 24 января 2022, ПАИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России не планируется вводить локдаун из-за омикрон-штамма, пишет ТАСС.

«Никакие локдауны никто не обсуждает, мы видим динамику», - сказал Песков, добавив, что крайние ограничительные меры могут ввести, если уровень свободного коечного фонда будет ниже 15%.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что во многом оперштаб ориентируется на количество госпитализаций, которые говорят о нагрузке на систему здравоохранения.

«Цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций», - добавил Песков.

За последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев заражения коронавирусом,