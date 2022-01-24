Введение локдауна в России не обсуждается – Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России не планируется вводить локдаун из-за омикрон-штамма, пишет ТАСС.
«Никакие локдауны никто не обсуждает, мы видим динамику», - сказал Песков, добавив, что крайние ограничительные меры могут ввести, если уровень свободного коечного фонда будет ниже 15%.
Также пресс-секретарь главы государства отметил, что во многом оперштаб ориентируется на количество госпитализаций, которые говорят о нагрузке на систему здравоохранения.
«Цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций», - добавил Песков.
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