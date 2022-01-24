Двух нетрезвых водителей задержали в Псковской области

17:19, 24 января 2022, ПАИ

В Великих Луках и Новоржеве полиция выявила нетрезвых водителей, ранее подвергавшихся административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Новоржеве 21 января около восьми часов вечера у дома на улице Пушкина полицейские остановили для проверки автомобиль «Датсун». Выяснилось, что иномаркой управлял 45-летний пьяный местный житель. На следующий день в Великих Луках на проспекте Гагарина сотрудники ГИБДД остановили 48-летнего местного жителя, который также оказался в нетрезвом виде.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности. Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт отметил, что в 2021 году в Пскове снизилось количество водителей, пойманных на повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.