39 учителей и 15 воспитателей Псковской области болеют коронавирусом

17:30, 24 января 2022, ПАИ

В Псковской области коронавирусом болеют 39 учителей и 15 воспитателей, пишет официальный Telegram-канал региона.

17 января было известно о 13 заболевших коронавирусом учителей. В настоящее время на карантине по коронавирусу находятся 142 школьных класса и 20 групп в детских садах.