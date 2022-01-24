39 учителей и 15 воспитателей Псковской области болеют коронавирусом
В Псковской области коронавирусом болеют 39 учителей и 15 воспитателей, пишет официальный Telegram-канал региона.
17 января было известно о 13 заболевших коронавирусом учителей. В настоящее время на карантине по коронавирусу находятся 142 школьных класса и 20 групп в детских садах.
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