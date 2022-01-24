20 групп в детсадах Псковской области закрыли на карантин из-за COVID-19

17:18, 24 января 2022, ПАИ

В Псковской области из-за коронавируса на карантин закрыли 20 групп в 16 детских садах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по образованию.

В частности, в Пскове из-за коронавируса на карантин закрыли 11 групп в 9 детских садах.

В Псковской области из-за COVID на карантин закрыли 142 школьных класса. Напомним, прививать детей и подростков от коронавируса в Пскове планируют в двух филиалах поликлиники. Псковичам рассказали, как дозвониться в детскую поликлинику.