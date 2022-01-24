142 школьных класса в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса
В Псковской области на карантин из-за коронавируса закрыли 142 класса в 46 школах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по образованию.
В частности, в Пскове на карантин по коронавирусу закрыты 94 класса в 20 школах.
Напомним, прививать детей от коронавируса в Пскове планируют в двух филиалах поликлиники. Псковичам рассказали, как дозвониться в детскую поликлинику.
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