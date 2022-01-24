Напавшего на псковского таксиста мужчину заключили под стражу

17:35, 24 января 2022, ПАИ

24 января Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Тверской области, который обвиняется в совершении разбоя (часть 2 статьи 162 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

По данным органов предварительного следствия, ночью 22 января находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, угрожая ножом, напал на водителя такси. Злоумышленник похитил имущество потерпевшего, причинив ему материальный ущерб в размере 1500 рублей.

Мужчина останется под стражей до 21 марта 2022 года включительно.