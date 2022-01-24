В «Азбуке эстампа» уже проходят обучение 20 псковичей. Подано ещё 40 заявок

18:23, 24 января 2022, ПАИ

В Пскове появилась открытая мастерская печатной графики профессионального уровня – арт-пространство «Азбука эстампа», отметил в своём микроблоге губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Мастерская создана детской школой искусств Пскова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На реализацию проекта школа получила 1,4 млн рублей.

Своим появлением мастерская обязана художникам-графикам, влюблённым в искусство, – Наталье и Дмитрию Яблочкиным, которые много лет работают в печатных техниках, занимаются эстампом с учениками художественного отделения детской школы искусств Пскова.

Печатные станки здесь особенные, каждый со своей историей. Один из станков – офортный, второй – прижимной для линогравюры: последний школа искусств получила как участник проекта – победителя конкурса грантов президента РФ в 2018 году.

Но самый уникальный станок принадлежал известному псковскому художнику-графику Александру Шершнёву и был сконструирован специально для него. После смерти художника родные передали его в дар школе искусств.



В «Азбуке эстампа» уже проходят обучение 20 человек, в основном студенты Псковского политехнического колледжа и студенты кафедры дизайна ПсковГУ, подано ещё 40 заявок.

Набор на бесплатное обучение продолжается – посещать занятия может творческая молодёжь от 14 до 35 лет, записаться и узнать дополнительную информацию можно по ссылке.

«Желаю мастерской успехов, а детской школе искусств – новых интересных проектов!» – написал в Instagram глава региона.