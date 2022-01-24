Украинских спортсменов попросили не стоять рядом с российскими на предстоящей Олимпиаде в Пекине
Украинских спортсменов перед Олимпиадой в Пекине проинструктировали не стоять рядом с российскими, сообщило РИА Новости со ссылкой на украинский Минспорт.
«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, где мы обсудили, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде», – сообщили в украинском министерстве.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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Украинских спортсменов попросили не стоять рядом с российскими на предстоящей Олимпиаде в Пекине
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