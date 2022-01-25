Успехов во всех значимых начинаниях пожелал псковским студентам Александр Котов

09:14, 25 января 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил студентов Псковской области с Днем российского студенчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам Котова, по давней доброй традиции 25 января, в день, когда в 1755 году был подписан указ об учреждении первого российского университета, в России отмечается замечательный праздник – День студента.

«В вузах и учреждениях среднего профессионального образования Псковской области учатся тысячи юношей и девушек. Конечно, студенты, как и люди любых возрастов, отличаются по мировоззрению, характеру, интересам и планам на будущее, но всё же студенчество является единой общностью, сплочённой энергией молодости и жаждой познания.

Ваша любознательность, смелость, целеустремлённость, амбиции составляют тот потенциал, который в случае успешной реализации позволит не только лично вам быть востребованными специалистами и состояться в жизни, но и нашему обществу и государству двигаться вперёд по пути прогресса», - отметил Александр Котов.

Парламентарий пожелал студентам успехов во всех значимых начинаниях. «Очень надеюсь, что пандемия в скором времени отступит и вместе с ней уйдут в прошлое ограничения, которые влияют на процесс обучения и живое студенческое общение», - заключил Котов.