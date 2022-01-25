Застрелившего соседа в Великолукском районе мужчину заключили под стражу

09:34, 25 января 2022, ПАИ

Мужчину, застрелившего своего соседа в Великолукском районе, заключили под стражу по решению суда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

22 января мужчина поссорился со своим соседом на территории садоводческого товарищества из-за уборки снега возле дачного участка. В результате конфликта он выстрелил в потерпевшего из ружья. С полученным ранением пострадавший был госпитализирован, однако на следующий день скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Оружие изъяли из незаконного оборота в ходе следственных мероприятий.