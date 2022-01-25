Сложное и прекрасное: каким вспоминается студенчество преподавателям ПсковГУ

10:43, 25 января 2022, ПАИ

День студенчества отмечается сегодня в России. Практические мастер-классы, игры, концерты, встречи, спортивные мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут сегодня в Псковском государственном университете (подробную афишу можно посмотреть здесь). Но вспоминают про Татьянин день 25 января не только те, кто недавно закрыл очередную сессию, но и все, кто когда-то был студентом. Мы попросили преподавателей ПсковГУ поделиться своими историями из студенческой жизни и выяснили, какими запомнились эти годы выпускникам разных эпох.

Ректор Псковского государственного университета, профессор Наталья Ильина: «Мое студенчество прошло очень насыщенно и было связано в основном с учебой и наукой. Меня и мою подругу декан называл «неправильными студентками», потому что в наших дипломах не было ни одной четверки: из 250 человек нас таких было только две девчонки.

Один из самых ярких моментов для меня связан с тем, что Московский государственный университет выбрал меня для продолжения обучения у них по своей программе. Это было замечательное время: мы учились и работали с утра до ночи, это был классный фундаментальный задел, который мне помог дальше стартануть в профессиональном научном поле.

Второй важный момент в годы студенчества для меня был связан с организацией и модерированием большого российско-китайского международного мероприятия по линии гуманитарного сотрудничества. В тот момент мы выстраивали правильные партнерские отношения с другими университетами и работодателями. Этот опыт произвел на меня неизгладимое впечатление. Готовясь к встрече, мы прорабатывали все детали: как разговаривать с китайской стороной, как одеваться, как вести себя - это значимые протокольные моменты. Это мероприятие не только сработало на развитие моих лидерских качеств, но и научило меня пониманию, что мелочей не бывает. Залог успеха любого проекта - внимание к деталям.

При насыщенном графике учебы и занятий наукой я участвовала в студенческих тусовках, общественной жизни университета, в структурах студенческого самоуправления. Я никогда не занимала пост старосты, но в деканате всегда прислушивались к моему мнению, принимая решения. Со многими своими однокурсниками мы дружим до сих пор».

Профессор Псковского государственного университета, преподаватель кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Илона Мотеюнайте:

«Студенческие годы были очень сложными, но очень прекрасными. Я не знала, на что подписывалась, когда поступала на филфак МГУ. Я не представляла себе, что такое жизнь в столице - оказаться в большом городе после того, когда с тобой здороваются в магазине. Но это было безумно интересно.

У нас был очень сильный талантливый курс: среди моих однокурсников - Миша Ратгауз, который сейчас является заместителем главного редактора сайта Colta.ru, политолог Кирилл Рогов, Юля Трубихина, ныне американская исследовательница и преподаватель нью-йоркского Хантер-колледжа. Учиться было интересно, трудно и временеёмко, при этом мы, конечно, находили время ходить в кино, в театр. Я видела всю Плисецкую, мне всегда везло на «лишний билетик» - с тех пор началась моя любовь к балету. После «Чайки», мне кажется, я долгое время не могла прийти в себя - от одного ее движения руки в тумане сцены. У меня был прекрасный руководитель - Валентин Евгеньевич Хализев, автор учебника по теории литературы. Я слушала у него несколько спецкурсов и писала диплом. Это по-человечески было очень важно - в Валентине Евгеньевиче была мудрость, увлеченность своей работой и диалогичность, настроенность на тебя лично. Его наставничество было очень важным для меня. А еще студенчество - это просто болтаться по Москве. В Пскове я тоже гуляла, но в столице мы погрузились в бесшабашную традицию гулять, просто идти свободно, не думая куда.

Я заканчивала университет в 1988, а в 1986 началась перестройка, которая изменила очень многое. Если до этого мы ходили в кино и собирались в общежитии или дома у наших друзей-москвичей, других пространств для общения не было, теперь появился выбор: выставки, поэтические вечера, спектакли самодеятельных театров. Здесь читают стихи Мандельштама, там Егор Летов играет - каждый день можно было куда-то идти, кого-то слушать. Это было потрясающе.

Помню, кто-то из нас сказал: «Когда я увижу «Лолиту» в свободной продаже, я поверю в перестройку». Через полтора года после этого я увидела «Лолиту», а на тот момент романы Набокова мы ксерокопировали. Договорились через тридцать пятые руки. Это был «Дар», «Лолита», «Приглашение на казнь», переписка Иванова и Гершензона и «Апокалипсис» Розанова. Вся стипендия и деньги, которые мама мне прислала, ушли на оплату. Студенчество - это, к слову, отсутствие денег и понимание того, что действительно нищета - это порок. Бывало такое, что не было даже 5 копеек, чтобы куда-то поехать на метро.

Зато мы пережили настоящее приключение: мы сбросились, заказали печать, и когда ксерокопии в 5-7 экземплярах были готовы, с моим приятелем ночью отправились на Ленинский проспект с сумкой. Принесли листы четвертого формата в общежитие и всю ночь сортировали их по копиям».

Декан кафедры русского языка и русского языка как иностранного, к. ф. н. Наталья Молчанова:

«Я поступила в университет в 1994 году - непростое время для страны и для моей семьи. У нас был очень большой курс, порядка 80 человек. Больше всего мне запомнились летние практики - диалектологическая и особенно летняя пушкинская практика, которую мы проходили на четвертом курсе в Пушкинских Горах.

Это было незабываемое время. Наша поездка пришлась на август 1998 года. Мы жили в совершенно спартанских условиях - в школьном спортзале, готовили сами в столовой. Но вместе с тем у нас были совершенно бесподобные литературные вечера, которые для нас организовывала руководитель практики Людмила Анатольевна Капитанова, была потрясающая атмосфера, природа, музеи. Все это осталось в памяти на всю жизнь.

Конечно, мы шалили, нарушали дисциплину. Руководитель об этом до сих пор не знает. Вечерами мы сбегали на местные дискотеки, но чаще всего у нас просто не оставалось сил на это - настолько насыщенными были наши дни. Это были разовые вылазки».

Руководитель Центра карьеры и трудоустройства Псковского государственного университета Екатерина Гончарова:

«Мое студенчество продолжалось с 2003 по 2008 год. В ту эпоху, не очень разнообразную с точки зрения разных возможностей приложения, нашему поколению казалось, что самое главное – это учиться. Угроза вылета была настолько реальна, что на первом курсе у нас по 20 человек могло покинуть позиции, притом что наборы были большие – по 60 человек курс. Отчисляли даже на 4 курсе. Мы боялись в первую очередь покинуть учебное заведение по причине несданного предмета. Это был наш лейтмотив. А все остальное было уже допопцией.

Мое личное развитие в рамках внеучебной деятельности все равно проходило по факту в учебной: я участвовала в конференциях, готовила доклады, научные статьи, писала тезисы к выступлениям. Моя мотивация при поступлении была достаточно осознанной: я понимала, что пойду в аспирантуру и буду преподавать, поэтому сомнений в том, где себя найти, у меня не было. Я максимально формировала свой карьерный трек с точки зрения прокачки себя как человека в системе, в науке, в повестке. Даже какие-то путешествия все равно были связаны с этим направлением, например поездки на конференции в МГУ были сопряжены с образовательной деятельностью.

Тема моей диссертации вытекла из диплома, диплом – из курсовой, а курсовая – из того, чем я занималась в рамках научно-исследовательской деятельности в школе. Поэтому не могу назвать свое студенчество разнообразным, мои воспоминания – это аудиторный фонд, архив, архив и еще раз архив. Архивы были разные: региональные, федеральные, особенно тяжело было попасть в РГИА. Сейчас благодаря цифровизации можно заказать электронную копию документов и работать дома. А тогда надо было ехать в Москву. Была возможность заказывать электронные копии, но надо было там, на месте, зайти в специальный кабинет, дождаться специальных людей, оплатить услугу через кассу, и тебе потом присылали документы на почту. К сожалению, мир был еще не такой продвинутый, поэтому все делалось руками и ногами».

Профессор кафедры теории и методики начального и дошкольного образования ПсковГУ Елена Рогалёва:

«Я родом из эстонского города Пярну, в детстве мечтала стать учителем начальных классов. Заканчивала в 1984 году школу и думала, куда поступать. И в один прекрасный день папа принес газету «Советская Эстония», в которой обнаружилась реклама Псковского института. Я вообще про Псков не знала раньше ничего, только по учебнику истории представляла, что Ленин «Искру» здесь выпускал. На факультет начальных классов - он тогда только появился - был огромный конкурс, по 20 человек на место. В Псков со всего Союза приезжали абитуриенты: у меня были однокурсницы с Украины, из Латвии, Литвы, Крыма.

Наш факультет находился в корпусе на Советской, 21: мы там и учились, и жили - общежитие располагалось там же. В этом была и своя прелесть, и абсурд. В комнатах было по 12-16 человек. Там же была и кухня. Идешь в халате и тапочках по корпусу, а навстречу тебе декан. Тогда долго боролись с этими тапочками.

С городскими девчонками мы дружили, но почему-то когда экзамены начинались, у нас всегда начиналась борьба - все хотели первыми прийти на экзамен. Нам это было проще, но мы могли проспать, и они могли прийти, например, в 7 утра занять очередь в аудиторию. И мы однажды, чтобы их не пропустить, принесли подушки и заночевали в той аудитории, где проходил экзамен. Выходим с утра заспанные, а они там уже сидят. Смех да и только!»

Доцент кафедры европейских языков и культур Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Галина Маслова:

«Я училась на инязе Псковского педагогического института в 1980-1985 годах. Была старостой, комсомолкой, училась на пятерки. Если говорить о запомнившихся моментах, то это, наверное, наши рождественские концерты - они проходили в период с 20 по 26 декабря. В эти же дни обычно праздновался день рождения факультета, несмотря на то что приказ о его создании был подписан 15 июня 1963 года. Видимо, так сложилось исторически.

В актовом зале каждый год организовывали очень хороший концерт, на который собирались студенты с разных факультетов. Участники исполняли, как теперь говорят, каверы на известные хиты Beatles, ABBA, показывали сценки на иностранных языках. Это было очень здорово, концерты были ключевым событием всего учебного года.

Я в них участия не принимала, но зрителем была ярым - мы хлопали, кричали, танцевали, топали, руками махали. Это мне очень нравилось. Очень хорошо, что сейчас эту эстафету переняли: до пандемии у нас на факультете проходило Мировидение, которое сейчас, в первую четверть 21 века, мне очень напоминало те концерты».

Доцент кафедры географии, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Наталья Теренина:

«Студенчество вспоминается мне весёлым и полным добрых приключений временем - мы же учились на географов! На практиках мы ходили по лесам и полям, изучали голоса птиц, названия трав, слушали рассказы старожилов дальних деревень о давно минувших временах и событиях. Мне очень нравилось это ощущение свободы, когда можно исследовать то, что интересно, пойти по неизвестной тропе, чтобы посмотреть, что там – и найденное казалось действительно важным. Это чувство окрылённости приходит и теперь – думаю, это потому, что я осталась в университете, в студенческо-преподавательской среде.

Студенчество запомнилось мне больше всего дружбой. Географы всегда были очень дружные - так и сейчас. Мы многое придумывали и делали вместе. Обменивались интересными книжками, делились понравившейся музыкой, пирогами с яблоками, пришедшими в голову идеями. У нас были общие, понятные нам шутки и выдуманные словечки. Я очень-очень рада, что именно такая атмосфера сейчас на кафедре, где я работаю. Ведь не зря говорят - и это наверняка придумали те, кому не чужда география, что «если хочешь идти быстро – иди один, если нужно далеко – иди с друзьями». Мы строили планы и хотели – чтобы далеко. И радуемся сейчас, кода у кого-нибудь из нас сбывается то, о чём мечталось».

Преподаватель Колледжа ПсковГУ по специальности «Туризм» и «Гостиничный сервис» Лариса Кузыченко:

«С приятной ностальгией вспоминаю и лелею свои студенческие времена - уникальные лекции и семинарские занятия, еженедельные дискотеки, посещение театров и концертов, летние экспедиции, раскопки и башкирский кумыс, заграничные джинсы и батники, повышенная стипендия - 50 рублей. Мы были убеждены, что самое ценное в жизни - верная дружба и любовь. Золотые времена, золотые люди, все незабываемо!»

Доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Вадим Андреев:

«Для меня студенчество было временем освоения нового мира, а точнее – миров. Я приехал учиться в Псков из Эстонии сразу после школы и поселился в общежитии. Здесь начались «мои университеты»: я учился быть самостоятельным, учился жить в постоянном соседстве с другими людьми, учился быть терпимым, не выпячивать свое я, учился дружить.

Образовательный процесс по сравнению со школьным – тоже новый мир. Здесь не было предметов, которые я не очень любил, и было много предметов, которые нравились: в школе один русский язык, а тут тебе и введение в языкознание, и история языка, и лингвистический анализ текста, и теории языка. И, конечно же, входил в огромный мир литературы.

Здесь же я открывал для себя мир музыки, став участником институтского вокально-инструментального ансамбля - тогда это так называлось. А еще здесь я влюбился и нашел свою жену - мы учились в одной группе».

Как говорится, «кто не был студентом, тому не понять», что такое сессии, летние практики, ночи без сна, семестровые «долги», курсачи, повышенная стипендия и «халява». Впрочем, исправить эту досадную случайность очень легко: приемная кампания ПсковГУ уже стартовала. Так что перефразируем для тех, кто пока только вникает во все прелести учебы в университете: «Кто не был студентом, тот должен им стать!»

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.