Тала Нещадимова: Любой прогноз имеет право на существование
Любой прогноз имеет право на существование, вопрос лишь в том, с какой вероятностью он оправдается. Об этом заявила 25 января на одной из псковских радиостанций начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
Синоптик отметила, что один из её преподавателей любил говорить, что любой человек может дать прогноз погоды и он может оправдаться с вероятностью 50%: «Либо будет дождь, либо не будет дождь».
Также Тала Нещадимова объяснила, почему зимы в Псковской области стали тёплыми, и назвала максимальную скорость ветра.
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