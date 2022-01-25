Тала Нещадимова: Любой прогноз имеет право на существование

13:18, 25 января 2022, ПАИ

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Любой прогноз имеет право на существование, вопрос лишь в том, с какой вероятностью он оправдается. Об этом заявила 25 января на одной из псковских радиостанций начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что один из её преподавателей любил говорить, что любой человек может дать прогноз погоды и он может оправдаться с вероятностью 50%: «Либо будет дождь, либо не будет дождь».

Также Тала Нещадимова объяснила, почему зимы в Псковской области стали тёплыми, и назвала максимальную скорость ветра.