В Псковской области не бывает смерчей и ураганов, заявила Тала Нещадимова

13:41, 25 января 2022, ПАИ

В Псковской области не бывает смерчей и ураганов. Об этом заявила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на одной из псковских радиостанций.

Она отметила, что после неблагоприятных явлений в гидрометцентр обращаются люди, у которых возник конфликт со страховой компанией. В документах прописывается возможность выплат за повреждения имущества, полученные в результате смерчей, ураганов, однако они не входят в перечень явлений, характерных для территории Псковской области. По словам Талы Нещадимовой, за период наблюдений с 1896 года смерчей и ураганов в регионе не было зарегистрировано.

Говоря о том, какие явления Псковский гидрометцентр не фиксировал за всю историю наблюдений, Тала Нещадимова также рассказала, что в регионе не бывает землетрясений. Кроме того, Псковской области не свойственны цунами, бураны.

Напомним, в Псковской области максимальная зарегистрированная скорость ветра составляет 28,32 метра в секунду, выше этого значения порывы ветра не фиксировались.