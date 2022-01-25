Борис Елкин: Студенчество – это незабываемое время познания жизни

14:11, 25 января 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте поздравил учащихся с Днём студента.

Борис Елкин отметил, что в Пскове это особый день для более 10 тысяч человек, которые постигают азы науки в Псковском государственном университете и филиалах других вузов.

«Студенчество – это особая пора, когда ты молод и полон сил, открыт знаниям и готов на свершения. Это незабываемое время познания жизни, общения с наставниками и единомышленниками, настоящей дружбы и ощущения, что вся жизнь впереди, – добавил глава администрации города, поздравив студентов с праздником. – Пусть ваша жизнь бьет ключом, будет насыщена яркими событиями, полезными встречами, смелыми проектами. Пусть ваш потенциал растет, приумножаются компетенции. А после учебы накопленные знания и энергия обязательно пригодятся на родной земле и будут работать на благо Пскова и его жителей».

Ранее псковских студентов поздравил с праздником губернатор Псковской области Михаил Ведерников.