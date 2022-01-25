Итоги всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

15:15, 25 января 2022, ПАИ

21 января на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации подвели итоги всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках. В них приняли участие 140 человек из 23 регионов, восемь псковских самбистов завоевали золотые медали, шесть спортсменов выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. Кроме того, спикеры рассказали, что в 34 школах Псковской области реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу», а в спортивно-оздоровительную группу секции самбо можно приводить детей с 5 лет. Обо всём этом и многом другом рассказали председатель федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский, спортсмены Виктория Ордина и Никита Козловский. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи в медиацентре.

– Всем большой спортивный привет! Меня зовут Валерий Гусев. Добро пожаловать в медиацентр Псковского агентства информации. У нас уже складывается традиция, что по пятницам к нам приходят спортсмены, это здорово. Сегодня к нам пришли самбисты, победители и участники всероссийского турнира, который прошел в Великих Луках совсем недавно. Я с удовольствием представляю наших гостей – это председатель федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский, Виктория Ордина и Никита Козловский. Традиционный турнир по самбо в Великих Луках памяти подвига Александра Матросова. Кто в нем принимал участие, откуда съехались спортсмены и какова была конкуренция? Дмитрий, расскажите, пожалуйста.

Д.А.: В Великих Луках турнир в честь подвига Александра Матросова проводится еще с советских времен, где-то с годов 70-х. Потом был небольшой перерыв из-за того, что развалился Советский Союз. А уже в новой истории, годов с 2000-х, он проходит каждый год. В данном турнире у нас участвовало 140 человек из 23 регионов. Конкуренция была довольно-таки хорошая, потому что в 6 категориях у нас ребята выполнили мастеров спорта. Наши ребята конкретно выполнили в 3 категориях. В весе 71 кг по спортивному самбо среди мужчин – Максим Кондратьев. В весе 59 кг мастера спорта выполнила Анастасия Васильева. В весе 71 кг среди мужчин норматив мастера спорта по боевому самбо выполнил Кирилл Титов. Всего у нас 8 человек стали победителями данного турнира. Надеемся в следующем году повысить эту планку. А еще 6 человек мы представили на звание кандидата в мастера спорта.

– Вы сами как оцениваете выступления псковичей?

Д.А.: Вполне достойно. Для этого мы и проводим турнир, чтобы проверить своих ребят сразу же после Нового года. Что они забыли, вспомнили? В принципе, этот турнир необходим как бодрящий душ после новогодних праздников.

– Где самбисты сильнее – в Великих Луках или Пскове? Можно такой вопрос задать? Как вы на него ответите?

Д.А.: По большому счету вопрос немножко некорректный. Не хочется ни тех, ни тех обидеть. Просто скажу: есть сильные и в Великих Луках, есть и в Пскове, есть сильные в Себеже, есть в Пушгорах. У нас везде хватает одаренных спортивных ребят. И девчонок тоже.

– А какой регион для вас самый проблемный с точки зрения самбо? Где противники с характером попадаются? С кем труднее бороться, сражаться?

Д.А.: По большому счету везде противники… Ковер – он непредсказуемый. Можно в одних соревнованиях выиграть товарища, а в других соревнованиях точно так же от него упасть. Это непредсказуемо.

– Перейдем к нашим спортсменам. Дмитрий, представьте, пожалуйста, Викторию, расскажите о ней.

Д.А.: Виктория Ордина – кандидат в мастера спорта, победитель данного турнира. Является неоднократным победителем чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа, а также всероссийских турниров по стране. Козловский Никита приехал к нам из Великих Лук и влился в нашу спортивную семью. Является двукратным бронзовым призером первенства Северо-Запада, неоднократным победителем всероссийских турниров, по всей России.

– Здорово. Первые мои вопросы – к Виктории. Виктория у нас студентка, так? Есть мнение, что самбо, как и другие единоборства, – спорт мужской. Что скажете по этому поводу? И, собственно, почему вы выбрали самбо? Как так получилось в вашей жизни?

В.О.: На самом деле, если учитывать количество спортивных дисциплин, нельзя сказать, для мужчин они или для женщин. Та же спортивная гимнастика – ею занимаются и мужчины, и женщины. Самбо нельзя причислить к числу мужских видов спорта. А как я попала сюда – это очень интересная история.

– Вас кто-то обижал в детстве, может быть?

В.О.: Нет. Меня никто в детстве не обижал, потому что я ходила на самбо. С 6 лет я пошла как-то к своим друзьям на соревнования по этому виду спорта. Мы посмотрели, интересный вид спорта, меня это как-то зацепило, и я попросила маму, чтобы она меня отвела в ту школу, которая в основном выигрывала на соревнованиях. Так я и попала в нашу спортивную школу «Мастер» и до сих пор там занимаюсь, уже 12-й год.

– Что больше всего привлекает в этом виде спорта именно вас?

В.О.: В принципе, вся эта атмосфера, когда ты выходишь на ковер и понимаешь, что все зависит только от тебя – победишь ты сечас или проиграешь. Пойдешь ли ты дальше? Дойдешь ли до финала? Это постоянные тренировки, постоянно себя держишь в форме, это все вместе, в сумме помогает удерживаться в этом спорте.

– В самбо и в других единоборствах много физических нагрузок. Надо терпеть. Получается?

В.О.: Конечно, получается.

– Выносливость развивать, силу…

В.О.: Да, выносливость сама по себе развивается, если ты часто ходишь на тренировки, тебе с каждой тренировкой все проще выстоять на ковре эти полтора часа.

– Отлично! Никита, самбо для тебя что значит? Давно ли ты в этом виде спорта?

Н.К.: Самбо я занимаюсь седьмой год. Оно для меня значит многое, я уже к нему привык. Без тренировок уже, можно сказать, жить не могу. Очень люблю физическую нагрузку.

– А что ты из нагрузки любишь больше – подтягиваться, отжиматься, тренажеры у тебя какие-то есть?..

Н.К.: Люблю таскать гири, гантели, отжиматься люблю.

– Я знаю, что у тебя третий взрослый разряд. Как так получилось? Ты вроде еще не взрослый человек, а разряд у тебя взрослый. Если ты не знаешь, что ответить, может, Дмитрий пояснит? Ты победил взрослого в спарринге?

Н.К.: Нет, за определенный вид соревнований даются разряды.

Д.А.: Система начислений и присвоения разрядов несложная, но чтобы получить какой-то разряд, надо провести определенное количество схваток и выиграть определенное количество противников. Присвоение разрядов начисляется по истечении года. У Никиты в течение спортивной карьеры практически не было таких выходных, чтобы он не участвовал в соревнованиях, пока находился в Великих Луках. И получалось, что за месяц у него выходило по 4, по 5, иногда даже по 6 стартов, потому что они с одних соревнований переезжали на другие. И он очень результативно боролся, поэтому заработал себе третий взрослый разряд. Таким вот образом.

– Никита, у тебя есть какой-то коронный прием, а может, какой-то бросок уникальный, который помогает тебе выигрывать в твоих схватках?

Н.К.: Я в течение всей своей спортивной карьеры развивал бросок за ноги.

– Что он из себя представляет?

Н.К.: Проход в ноги, подъем, потом роняю на мат.

– Больно роняешь или не очень? Или как получится?

Н.К.: Как получится.

– Сложный этот прием? Легко ли ему научиться, Дмитрий? Каждый сможет?

Д.А.: Бросок с захватом двух ног – это азы самбо, с которых все начинают бороться. Необходимо подойти к противнику, схватить за две ноги, поднять и уронить на ковер. В принципе, этому может научиться каждый. Никита у нас специализируется в основном на борьбе в партере, он очень делает болевые на руки и на ноги. Вика, наоборот, борется только в стойке, борьба в партере – это не ее конек.

– Вика, может, вы тогда расскажете о своих уникальных возможностях каких-то или о любимых приемах болевых?

В.О.: Знаете, хороший спортсмен не раскрывает свои карты.

– Но тем не менее Дмитрий говорит, что вы в стойке предпочитаете бороться. Почему выбрали такой стиль?

В.О.: Там больше шансов на то, что ты заработаешь больше очков. Один бросок, например, может оцениваться в 1 балл, в 2 балла, в 4. Или просто чисто. Чисто – это досрочная победа. И в стойке мне нравится бороться только из-за того, что там уже самой интересно: как упадет противник, сколько тебе баллов дадут за такой бросок. А в партере мне не особо нравится бороться, потому что это тесный контакт с соперником и там намного меньше шансов получить более хороший результат.

– Это понятно, это здорово. Что мотивирует к победе?

В.О.: Собственное желание мотивирует к победе.

– Воля?

В.О.: Да.

– А как относятся родители к этому виду спорта, что говорят?

В.О.: Они меня поддерживают. Сами были за то, чтобы я пошла в этот вид спорта, еще с самого детства. Потому что они мне изначально говорили, что девочка должна уметь за себя постоять в этом мире.

– И вы буквально восприняли эти слова?

В.О.: Да.

– Никита, расскажи, пожалуйста, как друзья относятся к твоему спорту, как родители, что говорят, подбадривают, гордятся тобой?

Н.К.: Да, родители и подбадривают, и гордятся, и даже на некоторые соревнования я ездил только благодаря им. Не с тренером, а родители меня возили. Друзья относятся все по-разному. Кто-то говорит: ты что, борьба не имеет смысла никакого. Кто-то говорит: борьба – это круто, это классно.

– По-разному, да, относятся? Я помню, в моем детстве были споры, возникали: кто победит – боксер или самбист? Если у них будет такая схватка. Ты как считаешь, кто победит?

Н.К.: Это зависит от того, какой борец, какой боксер, может быть хороший борец, плохой борец.

– Если ты самбист, то тебе никто не страшен – ни каратист, ни дзюдоист, ни боксер, ни МММщик, да?

Н.К.: Мне – да.

– Тебе – да… Здорово.

Д.А.: Еще об отношении родителей. У Никиты не только он ходит заниматься, но и его сестра занимается. Она тоже у нас победительница областных соревнований. В этом году планируем, что она в округе займет какое-то место.

– Виктория сказала, что одним приемом можно выиграть схватку? Каким? Что это за прием? Как часто ты пользуешься этим моментом?

В.О.: Заставляете меня все-таки раскрыть все свои карты…

– Не знаю, мне просто интересно, может, как и нашим зрителям. Теоретически: какой прием позволяет выиграть поединок чисто?

В.О.: Любой прием позволяет выиграть поединок чисто. Зависит в основном от того, находишься ли ты в стойке после совершенного приема, упал ли твой соперник на спину? Чтобы выиграть чисто, ты должен остаться в стойке после проведения приема и соперник должен упасть на спину. Все, это победа. Чистая, досрочная. Если ты упал, то тебе дают 4 балла за это же движение.

– Понятно. А если болевой прием делает тебе соперник, а ты терпишь до последнего и не бьешь по мату ладошкой. Сколько можно терпеть?

Д.А.: Минуту. На болевой дается минута. Если за минуту ты сделал болевой – ты победил. Если за минуту ты встал с болевого или перетерпел его, ты продолжаешь бороться дальше.

– Очень интересно. Здесь можно тренировать выносливость. Бывают такие случаи, что терпят?

Д.А.: Конечно, бывает. На чемпионате мира, когда мужики, женщины борются, там вплоть до того, что рука хрустит, но не сдаются до последнего, терпят, терпят, потом выходят. Потом восстанавливаются, лечатся. Но это стоит больших затрат, вложений, и цель у всех одна – остаться победителем.

– Слушайте, как в Колизее буквально, такие страсти кипят.

Д.А.: Скажем, по отношению к футболу самбо менее травмоопасный вид спорта. Или хоккей тот же самый.

– Были вопросы?

– Да, у меня вопрос к Никите. Это не секрет, что мальчишки вообще поактивнее, и они склонны все время что-то делить, за что-то бороться. Но я знаю, что в таких видах спорта тренеры учат тому, что именно потому, что ты умеешь бить – бить нельзя. Лучше этого избегать. Скажи, пожалуйста, были у тебя случаи, когда тебя так уж допекали, что ты включал в себе самбиста?

Н.К.: Были, конечно.

– Сильно досталось твоим противникам?

Н.К.: У меня был один такой случай. Нет, не сильно, я не старался причинить ему боль. Просто бросил, чтобы он успокоился и больше так не делал.

– Сработало?

Н.К.: Сработало.

– Ты такой тихий, такой спокойный, что даже и не скажешь, что в тебе такая воля к победе. Тебе помогает твой сдержанный темперамент? На ковре он тебе помогает? Я смотрю, у тебя все под контролем.

Н.К.: Да, очень важно сохранять спокойствие на ковре. Допустим, при болевом. Соперник посмотрит на тебя, видит, что ты корчишься от боли, и подумает: надо дожимать, он уже почти… Если у тебя будет лицо спокойное, он подумает, что тебе не больно, и есть шанс, что отпустит.

– Понятно. У меня к тренеру вопрос. Скажите, пожалуйста, во сколько лет к вам можно приходить? Во сколько лет можно уже что-то делать?

Д.А.: В спортивно-оздоровительную группу мы набираем малышей с 5 лет, они у нас начинают играть, кувыркаться, самая элементарная общефизическая подготовка. Не секрет, что сейчас все ребята ослабленные в плане того, что очень инертные. Если вспомнить даже мое детство, мы дома практически не сидели, все время проводили на улице, были очень подвижные. Сейчас в основном приводят детей, и они не то что отжаться, а присесть не могут. Нам некоторых детей приходилось учить приседать. Таких даже приводят родители. Некоторые приводят и говорят: научите моего ребенка, просто чтобы он был послушным. Тоже приходится учить быть послушным.

– А как это научить быть послушным?

Д.А.: А коллектив. У нас коллектив тоже воспитывает. Если ребенок балуется, коллектив наказывает, в коллективе ребенок сам воспитывается. Педагогических методик полно. Их просто надо грамотно применять. А у Никиты по пословице: в тихом омуте черти водятся. Он тихий, тихий, потом, когда надо, взорвется. И по поводу эмоций – да, действительно: когда выходишь невозмутимый на ковер, противник не знает, что от тебя ждать. Даже видно по человеку, который горит, он не может стоять, держаться, высказывает свой мандраж, дрожание, и когда это выходит, это боком ему выходит на ковре.

– Я правильно понимаю, что в вашем случае можно приводить детей без прицела на какие-то там рекорды или еще что-то?

Д.А.: Да, да. По этому поводу у нас с 2018-2019 года начала работать программа «Самбо в школу». У нас практически 34 общеобразовательные школы включены в нее, она подразумевает под собой включение самбо, точнее, втягивание в нашу самбистскую семью школьников. Они на этих уроках не то что учатся бороться, они учатся падать, учатся самостраховке, учатся отжиматься. У нас был опыт, 19-й лицей «Развитие», у нас там лежит ковер, и кадетские классы там занимаются. Мы столкнулись с физруками, и они говорят: до смешного доходит, что даже опорные прыжки запретили, кувыркаться запретили, потому что это травмоопасно и грозит детям. А по нашей программе мы учим детей всем этим движениям.

– Понятно. Скажи, пожалуйста, не задирают ли тебя мальчишки, не хотят ли выяснить, кто сильнее?

В.О.: Если только между собой они выясняют, кто сильнее. До меня никто не докапывается.

– Предложений не поступало?

В.О.: Нет-нет-нет, не было такого, что пойдем поборемся. У нас все дисциплинированно.

– Но если что…

В.О.: Если что, я поборюсь.

– Потому что девочка должна за себя постоять. Все понятно. Спасибо.

– Дмитрий, вы сказали о 34 школах. Чем они укомплектованы? Какая там экипировка, оборудование было поставлено в рамках проекта «Самбо в школу»?

Д.А.: На данном этапе каждая из этих 34 школ укомплектована коврами. Ковер из себя представляет 72 мата плюс покрытие, которое на эти маты надевается, чтобы они не разъезжались. Эти ковры либо лежат в специальных помещениях, когда в школах есть пустующие классы, куда раскладывают эти ковры и стены обивают, чтобы было не больно падать, в целях техники безопасности. Либо в спортивных залах их раскладывают на момент проведения занятий самбо, потом на момент урока они убираются.

Педагогический состав проходил у нас переподготовку на базе Великолукской академии, также у нас проходил форум «Самбо», на который приезжал президент Всероссийской федерации самбо Елисеев и привозил с собой инструкторов, которые непосредственно показывали учителям, как правильно проводить эти уроки. Также у нас в области подписано соглашение между Всероссийской федерацией самбо и администрацией Псковской области. Непосредственно Елисеев и Ведерников подписывали данное соглашение. Так что мы работаем в данном направлении.

– Этот проект завершен или он продолжается?

Д.А.: Нет, он не завершен, он на стадии развития, а не завершения. Потому что этот проект охватывает не только Псковскую область, он охватывает всю Россию. И по всей России мы пытаемся вести самбо как четвертый урок по физкультуре. Не четвертый, а хотя бы третий урок по физкультуре, чтобы такое было.

– Возможно, что еще в каких-то школах появится самбо?

Д.А.: Конечно, возможно. У нас уже несколько заявок лежит в плане развития, просто ждем, когда разрешат это все делать. Сейчас же только первый месяц нового года, все в процессе.

– А чего сегодня не хватает федерации самбо региона? Есть какие-то трудности?

Д.А.: Трудности у нас всегда одни – финансовые. Календарь у нас довольно-таки плотный. Вот сейчас ребята должны были приехать на первенство России по юниорам, но они готовятся к сессии. Другие ребята должны были поехать на первенство России, но тоже, наверное, готовятся к сессии. У нас на следующих выходных в Нижегородской области Кстово, это по юношам и девушкам старшим. А потом, в конце февраля или в середине февраля, будет уже в Казани, по юниорам. А в остальном у нас вроде и укомплектованность есть, и базы есть, неплохие довольно.

– Псковская школа самбо создана давно, имеет свои традиции, историю. Расскажите, может, несколько слов об этом? Какие традиции вы передаете, поддерживаете, бережете? И в конце, может, скажете, куда приходить, куда приводить ребенка на занятия?

Д.А.: У истоков нашего псковского самбо стояло несколько человек. Из тех, кого я помню, это Вадим Валентинович Ольховский, Виктор Николаевич Павлов. Это выдающиеся тренеры. Виктор Николаевич Павлов подготовил первого мастера спорта. Это был его брат, Алексей Николаевич Павлов, первый мастер спорта в городе Пскове. Потом был Дмитрий Сергеевич Кусков, он тоже мастер спорта, причем боролся на очень хорошем уровне. Причем мастера спорта СССР было сложнее выполнить, потому что сейчас проводится чемпионат Европы – это бывший чемпионат СССР. Все – грузины, армяне, азербайджанцы, казахи – все союзные республики участвовали в нем. А традиции нашего самбо… Прямой пример: Дмитрий Кусков приходит, передает, живой пример, легенда нашего самбо, участвует в тренировках, и мы поддерживаем все его движения.

– Как влиться в вашу самбистскую семью?

Д.А.: Очень просто. Спортивная школа «Мастер», Советская, 37. Приходите в любое время.

– Еще будут вопросы?

–Ученики Дмитрия Сергеевича поедут в Кстово, Полина Лишевская представляет Санкт-Петербург и передает вам очень большой привет.

– Отлично. Мы будем завершать нашу пресс-конференцию, если не будет больше вопросов. Напоминаю, что сегодня к нам в медиацентр Псковского агентства информации пришли самбисты – председатель федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский, Виктория Ордина, Никита Козловский. Спасибо вам, и еще раз поздравляем вас с успешным выступлением. Друзья, спасибо, что смотрели нашу онлайн-трансляцию, до новых встреч в эфире, до свидания.