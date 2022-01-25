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Ветер поднялся, нависла черная туча: о студенческой практике рассказал первый замглавы администрации Палкинского района

Первый заместитель главы администрации Палкинского района Василий Раков вспоминает студенческие годы. Об этом пишет районная газета «Льновод».

Василий Раков поделился воспоминаниями о геодезической практике, которая проходила на Любятовских полях за висячим мостом через реку Пскову.

«Месяц май примерно был. Утром прохладно, к полудню жара стояла под 25 градусов. Купаться хотелось, а у нас по плану нивелир и план выемка-насыпь. И вот в самый разгар работы солнце скрылось. Ветер поднялся, чёрная туча нависла, температура опустилась до нуля в считаные минуты, пошёл то ли мокрый снег, то ли град. Пальцы замёрзли, все что крутилось — не крутится в этом нивелире», - отметил Раков.

Он добавил, что он и его друзья не знали, где скрыться от непогоды, а преподаватель Евгения Маркшейдер успокоила всех, заявив, что «это же романтика».

Этим принципом, как отметил Василий Раков, он пользуется всю жизнь: «При наступлении самых паршивых условий говорю себе: «Да успокойся, это же романтика».

«Самые тёплые, яркие, душевные воспоминания о студенческой жизни, друзьях, трудовых международных лагерях и прочем связаны с Псковским колледжем строительства и экономики», - сказал Раков.

Ранее своими воспоминаниями о студенческой жизни поделился Николай Козловский.

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