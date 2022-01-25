Наталия Соколова выясняет, как 5-летние малыши могли самовольно покинуть детсад в Пскове

15:36, 25 января 2022, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова выясняет, как 5-летние дети могли покинуть территорию дошкольного учреждения.

«Сейчас разбираемся с причинами. Все ЧС с детьми, в том числе по уходам, тем более таких малышей, держим на контроле», - отметила омбудсмен.

Напомним, 24 января мальчик и девочка покинули детский сад в центре Пскова и через весь город отправились на автобусе в гости к своему другу на улицу Труда. Именно там по ориентировке из дежурной части их своевременно обнаружили сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.