Наталия Соколова выясняет, как 5-летние малыши могли самовольно покинуть детсад в Пскове
Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова выясняет, как 5-летние дети могли покинуть территорию дошкольного учреждения.
«Сейчас разбираемся с причинами. Все ЧС с детьми, в том числе по уходам, тем более таких малышей, держим на контроле», - отметила омбудсмен.
Напомним, 24 января мальчик и девочка покинули детский сад в центре Пскова и через весь город отправились на автобусе в гости к своему другу на улицу Труда. Именно там по ориентировке из дежурной части их своевременно обнаружили сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.
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