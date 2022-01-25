«Брызнули от смеха»: курьезной историей из студенческой жизни поделился глава Островского района Дмитрий Быстров

16:57, 25 января 2022, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров поделился курьезной историей из студенческой жизни. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

«В годы моего студенчества, тогда ещё в Псковском политехническом институте, случалось достаточно всяких смешных, курьёзных и не очень историй. Так, во время одного из проверочных занятий, которое вела в нашей учебной группе, по-моему, один из прошлых руководителей института, отвечать на вопрос был вызван один из моих однокашников, который часто не успевал готовиться по учебным предметам и поэтому постоянно пользовался подсказками одногруппников.

В этот раз сначала всё шло довольно гладко, студенту тихонечко подсказывали по одной фразе, и он уверенно повторял её, выдавая за свои уверенные знания. Потом кто-то из нас решил подшутить, и очередной подсказкой стала фраза из песни в то время популярного детского мультфильма: «Человек — собаке друг!».

Наш товарищ уверенно прилепил её к теме, по которой до этого отвечал. Дальше в качестве подсказки последовала следующая строчка: «Это знают все вокруг», и он её тоже вставил в свой ответ. Тут все студенты нашей группы, а потом и преподаватель брызнули от смеха. Товарищ был понятливый, поэтому всё обошлось без обид», - рассказал Дмитрий Быстров.

Ранее своими воспоминаниями о студенческой жизни поделился первый заместитель главы администрации Палкинского района Василий Раков.