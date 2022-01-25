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«Брызнули от смеха»: курьезной историей из студенческой жизни поделился глава Островского района Дмитрий Быстров

Глава Островского района Дмитрий Быстров поделился курьезной историей из студенческой жизни. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

«В годы моего студенчества, тогда ещё в Псковском политехническом институте, случалось достаточно всяких смешных, курьёзных и не очень историй. Так, во время одного из проверочных занятий, которое вела в нашей учебной группе, по-моему, один из прошлых руководителей института, отвечать на вопрос был вызван один из моих однокашников, который часто не успевал готовиться по учебным предметам и поэтому постоянно пользовался подсказками одногруппников.

В этот раз сначала всё шло довольно гладко, студенту тихонечко подсказывали по одной фразе, и он уверенно повторял её, выдавая за свои уверенные знания. Потом кто-то из нас решил подшутить, и очередной подсказкой стала фраза из песни в то время популярного детского мультфильма: «Человек — собаке друг!».

Наш товарищ уверенно прилепил её к теме, по которой до этого отвечал. Дальше в качестве подсказки последовала следующая строчка: «Это знают все вокруг», и он её тоже вставил в свой ответ. Тут все студенты нашей группы, а потом и преподаватель брызнули от смеха. Товарищ был понятливый, поэтому всё обошлось без обид», - рассказал Дмитрий Быстров.

Ранее своими воспоминаниями о студенческой жизни поделился первый заместитель главы администрации Палкинского района Василий Раков.

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