Замглавы Великих Лук ко дню студента вспомнил свои студенческие годы

21:59, 25 января 2022, ПАИ

Заместитель главы Великих Лук Николай Андросович вспомнил студенческие годы в Киевском высшем военно-морском политическом училище. Об этом написал Telegram-канал «Великолукские новости». Заместитель главы разместил личные фотографии и сопроводил их надписью:

«Прекрасное время это время — студенчество. Поздравляю всех студентов с праздником и желаю новых побед, но в первую очередь — побед над собой! Прошло почти 35 лет со дня выпуска офицеров военно - морского флота»

Напомним, 25 января в России отмечают День студента. По опросу ПАИ, пользователи сайта рассказали, чем питались в студенческие годы.