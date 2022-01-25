Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Замглавы Великих Лук ко дню студента вспомнил свои студенческие годы

Николай Андросов поздравил студентов с праздником. Фото Великолукские новости

Заместитель главы Великих Лук Николай Андросович вспомнил студенческие годы в Киевском высшем военно-морском политическом училище. Об этом написал Telegram-канал «Великолукские новости». Заместитель главы разместил личные фотографии и сопроводил их надписью:
«Прекрасное время это время — студенчество. Поздравляю всех студентов с праздником и желаю новых побед, но в первую очередь — побед над собой! Прошло почти 35 лет со дня выпуска офицеров военно - морского флота»

Напомним, 25 января в России отмечают День студента. По опросу ПАИ, пользователи сайта рассказали, чем питались в студенческие годы.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

25 января 2022

Замглавы Великих Лук ко дню студента вспомнил свои студенческие годы
25 января 2022

В Америке поступило предложение отведать «Лионеля Месси»
25 января 2022

Минсельхоз сообщил, что нет причин для удорожания хлеба в России

25 января 2022

Академики РАН предложили изучать историю вне центричности Европы
25 января 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: самостоятельные дети или безалаберные взрослые
25 января 2022

Жители Псковской области подали 450 заявлений о получении электронных квитанций за услугу обращения с ТКО
25 января 2022

Отражения Пскова в талой воде
25 января 2022

Детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова стала председателем совета Ассоциации выпускников ПсковГУ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...