Двое мужчин избили битой таксиста в Великолукском районе

10:00, 26 января 2022, ПАИ

В Великолукском районе двое мужчин избили таксиста битой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

24 января двое граждан заказали такси, чтобы съездить из деревни Суханово в Великие Луки в магазин. По возвращении они напали с битой на 36-летнего водителя такси и избили его, украли деньги и скрылись. Потерпевший сообщил об этом в полицию.

Нападавшими оказались безработные, ранее судимые жители Великолукского района 34 и 30 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В рамках проводимого расследования устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению и других преступлений, отметили в ведомстве.

Ранее на таксиста с ножом напал мужчина в Пскове.