Публикуем видео сгоревшего на парковке торгового центра Fjord Plaza ВАЗ-21061

10:35, 26 января 2022, ПАИ

Публикуем видео сгоревшего ВАЗ-21061, который не выдержал испытания дрифтом и сгорел на парковке торгового центра Fjord Plaza.

Возгорание произошло около часа ночи 26 января. Автомобиль выгорел изнутри по всей площади. Предположительная причина - аварийный режим работы электропроводки в моторном отсеке. Очевидцы сообщают, что незадолго до этого молодые люди дрифтовали на отечественном автомобиле.