Псковский врач назвала сроки вакцинации при наличии осложнений после COVID-19
Когда можно вакцинироваться от коронавируса при наличии осложнений после перенесенного заболевания, рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
«Как скоро можно прививаться после коронавируса, если идут последствия?» - поинтересовался один из них.
«Не раньше чем через 4-5 месяцев», - ответила Анастасия Повторейко.
Когда и чем нужно ревакцинироваться, читайте здесь.
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