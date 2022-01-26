Псковский врач назвала сроки вакцинации при наличии осложнений после COVID-19

10:54, 26 января 2022, ПАИ

Когда можно вакцинироваться от коронавируса при наличии осложнений после перенесенного заболевания, рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

«Как скоро можно прививаться после коронавируса, если идут последствия?» - поинтересовался один из них.

«Не раньше чем через 4-5 месяцев», - ответила Анастасия Повторейко.

Когда и чем нужно ревакцинироваться, читайте здесь.