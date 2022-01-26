Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

11:10, 26 января 2022, ПАИ

Совфед одобрил закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля, пишет РИА Новости.

Данную норму кабмин уже внёс поправкой в принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова рассказала, что россияне получат проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале. Это повышение пройдёт по отношению к декабрьскому размеру пенсий, поскольку в январе пенсии уже были повышены на 5,9%.

По ее словам, средняя пенсия по стране после индексации может вырасти на 1 400 рублей.